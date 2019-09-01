"Абетка здоров'я" - Бучанські лікарі проведуть пізнавальні тренінги

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує про відкриття школи "Абетка здоров'я".
Лікарі та медсестри центру будуть регулярно проводити цікаві та пізнавальні тренінги, на яких ви дізнаєтеся багато практичної інформації про здоров'я та методи профілактики хвороб.
Перша зустріч запланована на вівторок 1 червня.
Запрошуються батьки та діти!
На батьків чекає корисний тренінг, а для діточок підготовлені розважальні програми, аніматорів та конкурси на свіжому повітрі.
Тематика першої зустрічі:
► Що має бути в літній аптечці?
► Як діяти, якщо ви знайшли на тілі кліща
► Як обробляти рани. Профілактика правця.
1 червня, о 17-00 годині
Амбулаторія загальної практики сімейної медицини №5 (нова амбулаторія) за адресою м.Буча, вул.Катерини Білокур 1А.
Амбулаторія загальної практики сімейної медицини №5 (нова амбулаторія) за адресою м.Буча, вул.Катерини Білокур 1А.