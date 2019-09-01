"Абетка здоров'я" - Бучанські лікарі проведуть пізнавальні тренінги

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує про відкриття школи "Абетка здоров'я".

1 червня, о 17-00 годині

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини №5 (нова амбулаторія) за адресою м.Буча, вул.Катерини Білокур 1А.

Запрошуються батьки та діти!На батьків чекає корисний тренінг, а для діточок підготовлені розважальні програми, аніматорів та конкурси на свіжому повітрі.Тематика першої зустрічі:► Що має бути в літній аптечці?► Як діяти, якщо ви знайшли на тілі кліща► Як обробляти рани. Профілактика правця.