Податкова: Прощення фінансових санкцій та пені

Право виконати вимоги п.2 прим.3 підрозд.10 розд. ХХ ПКУ надається платникам протягом шести місяців з дня набрання чинності цієї норми, тобто, до 09 червня 2021 року.Щоб скористатись можливостю списання штрафних санкцій і пені платник податків повинен:- подати до контролюючого органу заяву;- сплатити до 09 червня 2021 року основну суму податкового боргу;- не допускати виникнення нових податкових боргів з поточних зобов’язань.З метою прийняття участі у процедурі, визначеній пунктом 23 підрозд.10 розд.ХХ Податкового кодексу України, платникам податків пропонується примірна форма заяви для її заповнення,Заяви подаються платником до головного управління ДПС за місцем адміністрування відповідного платежу (з урахуванням відкритих ІКП).У разі, коли платник податків має намір скористатися процедурою, визначеною пунктом 23 підрозд.10 розд.ХХ Податкового кодексу України по кількох платежах, що адмініструються у різних ГУ ДПС, такий платник має подати заяви до кожного ГУ ДПС окремо.