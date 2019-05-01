Податкова: Про нарахування майнових податків

Для звірки щодо нарахування майнових податків скористайтеся сервісом «Листування з ДПС» Електронного кабінету або засобами поштового зв’язку

Головне управління ДПС у Київській області нагадує про наближення термінів надсилання (вручення) податковими органами податкових повідомлень -рішень платникам податків з нарахованими сумами податкових зобов’язань з майнових податків: з плати за землю та з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.Відповідно до норм Податкового кодексу України, платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до податкових органів для проведення звірки даних щодо:- об'єктів оподаткування майновими податками (житлової та/або нежитлової нерухомості, земельних ділянок, що перебувають у власності платника податку);- розміру площ об'єктів оподаткування;- розміру ставок податку;- права на користування пільгою зі сплати податку;- нарахованої суми податку.Важливо: Для звірки даних щодо податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, платники мають звертатися до податкових органів за своєю податковою адресою, а для звірки щодо плати за землю необхідно звертатись з письмовою заявою до податкового органу за місцем знаходження земельної ділянки.Нагадуємо, що електронні сервіси податкової служби надають можливість платникам податків виконувати всі необхідні функції без безпосереднього звернення до податкового органу, що особливо актуально в період карантинних обмежень, оскільки це не лише економить час платників податків а й убезпечує їх від загрози отримати небезпечну інфекцію.Рекомендуємо платникам використовувати сервіс «Електронний кабінет платника», вхід до якого здійснюється за адресою:http:// cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС.У приватній частині Електронного кабінету розміщено сервіс «Листування з ДПС», який надає можливість електронного листування користувача з органами ДПС (створення та направлення платником листів до органу ДПС у довільній формі).Меню «Листування з ДПС» дає можливість подати до відповідного органу ДПС лист, заяву, звернення, скаргу, пропозицію, тощо, та пакет документів, необхідний для проведення звірки з податковим органом щодо нарахування майнових податків: плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.Форма підготовки такої кореспонденції передбачає заповнення або вибір із запропонованих наступних реквізитів:-регіон в якому знаходиться орган ДПС;-орган ДПС, до якого відправляється лист;-тип документа;-тематика звернення;-короткий зміст листа;-сканований документ, який необхідно завантажити (файл повинен бути у форматі pdf із обмеженням розміру не більше 2 МБ).Важливо: Робота у приватній частині Електронного кабінету здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП), отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.Протягом одного робочого дня після надсилання листа до органу ДПС автора електронного листа буде повідомлено про вхідний реєстраційний номер та дату реєстрації запиту в органі ДПС, до якого даний запит направлено. Інформацію щодо отримання та реєстрації листів в органі ДПС користувач може переглянути в вкладці «Вхідні» меню «Вхідні/вихідні документи» приватної частини Електронного кабінету, відправлені листи – у вкладці «Вихідні документи» меню «Вхідні/вихідні документи».Відповідь на лист (запит тощо) надається контролюючим органом поштою або на електронну адресу, зазначену у зверненні у строки, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами.Платники податків, які з певних причин не мають змоги отримати КЕП та скористатися послугами приватної частини Електронного кабінету, заяву та пакет документів, необхідних для проведення звірки даних, можуть надіслати засобами поштового зв’язку.ГУ ДПС у Київській області