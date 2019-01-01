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Податкова: Як провести звірку по земельному податку?

Платники плати за землю мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем знаходження земельних ділянок для проведення звірки даних щодо:

- розміру площ та кількості земельних ділянок, що перебувають у власності та/або користуванні платника податку;
- права на користування пільгою зі сплати податку;
- розміру ставки земельного податку;
- нарахованої суми плати за землю.

Для проведення звірки даних платник має подати (надіслати) до контролюючого органу за місцем знаходження земельних ділянок:
- документи на право власності на земельні ділянки: свідоцтво на право власності/витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу, договір дарування, свідоцтво про право на спадщину;
- у разі оренди земельної ділянки: договір оренди;
- документи, які підтверджують право на користування пільгою: пенсійне посвідчення інваліда І та ІІ групи, пенсійне посвідчення пенсіонера за віком, посвідчення ветерана війни та особи на яку поширюється дія Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, посвідчення, що підтверджує статус багатодітної сім’ї.

Якщо платник має у власності декілька земельних ділянок, щодо яких необхідно провести звірку даних, для її проведення такий платник має право звернутися до контролюючого органу за місцем знаходження будь-якої з земельних ділянок.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником плати за землю на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, користування пільгою а також у разі зміни розміру ставки плати за землю контролюючий орган (контролюючі органи) за місцем знаходження кожної із земельних ділянок проводить (проводять) протягом десяти робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає)/ надсилають (вручають) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).
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ГУ ДПС у Київській області 
 податкова
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