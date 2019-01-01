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Укрпошта продала готельний комплекс в Бучі. Побудують котеджне містечко

Укрпошта продала через ProZorro.Продажі готельний комплекс «Зелена Буча» в місті Буча Київської області, повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський на своїй сторінці в Facebook.



«4000 м кв у відмінному місці, на який ми тільки на утримання витрачали 3 млн грн на рік», - написав Смілянський і додав, що активи Укрпошти поповнили 61,2 млн грн, які підуть на машини, комп'ютери і ремонти відділень.


За його словами, тепер, швидше за все, на місці готельного комплексу буде котеджне селище.

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Навчальний Центр Укрпочти Зелена Буча 
 Буча
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