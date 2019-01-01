У Бучі на території школи знешкодили 105 мм артилерійські снаряди

На території ЗОШ-1 (вулиця Антонія Михайловського) при виконанні планувальних робіт, практично на поверхні, будівельники наштовхнулися на ось такий «подарунок» з часів Другої світової війни! Виявилося, що це 105 мм артилерійські снаряди.

Дякую спецпідрозділу ДСНС України в Київській області за оперативне реагування та знешкодження знахідки.

