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У Бучі на території школи знешкодили 105 мм артилерійські снаряди

Анатолій Федорук повідомив на своїй сторінці в Фейсбук наступне:
На території ЗОШ-1 (вулиця Антонія Михайловського) при виконанні планувальних робіт, практично на поверхні, будівельники наштовхнулися на ось такий «подарунок» з часів Другої світової війни! Виявилося, що це 105 мм артилерійські снаряди.
Дякую спецпідрозділу ДСНС України в Київській області за оперативне реагування та знешкодження знахідки.



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ЗОШ №1 Федорук Анатолій Петрович Буча
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