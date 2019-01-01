В Ірпені дівчинці вирвали відразу 12 молочних зубів (відео)

12 молочних зубів позбулася дівчинка за один похід до лікаря.

Інцидент стався в приватній клініці в Ірпені, що під Києвом. Мати дитини стверджує, що згоди на таку процедуру не давала.

Жінка відвела доньку в стоматологію, коли у дівчинки почав боліти один зуб. Там Ніку (так звуть дитину - ред.) оглянули і запропонували вирвати ще кілька зубів, що ростуть поруч з хворим зубом дівчинки. Маленьку пацієнтку відправили під наркоз і почали процедуру видалення молочних зубів. Через півгодини до матері вийшов лікар і запропонував вирвати відразу все решта у дівчинки молочні зуби - 12 штук. Мати стверджує: дозволу на це не давала. Поки вона відійшла, щоб зробити дзвінок іншому лікарю, доньці вже вирвали всі, заплановані стоматологами, зуби. До того ж мамі виставили чек на 13 тисяч гривень.Лікарі вважають, що видалення такої кількості молочних зубів піде дитині на користь. Інші фахівці стверджують, що тепер є ризик того, що у дитини виростуть нерівні зуби. Тому дівчинці доведеться ходити з зубними протезами, щоб постійні зуби у неї росли рівно.Тим часом мама Надія вже звернулася до адвоката. У клініку відправили лист-претензію в клініку, але у відповіді лікарі заявили, що вони мають рацію. Адвокати звернулися до Міністерства охорони здоров'я України та попросили призначити в клініку комісію експертів.