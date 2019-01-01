Субсидії по новому. Правила призначення та виплати житлових субсидій

Про зміну правил призначення та виплати житлових субсидій у 2021 році інформує Управління соціальної політики Бучанської міської ради.

► Роз’яснення щодо житлової субсидії особам, які звернулися за її призначенням у травні - вересні 2021 р.

Як будуть призначати житлові субсидії протягом травня – вересня?

► Кому не будуть призначати субсидії за новими правилами?

► Зміни щодо пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

► Згідно з Постановою № 420 фінансування та виплата житлових субсидій, призначених у грошовій безготівковій формі до 1 травня 2021 р., та облік відповідних коштів в АТ "Ощадбанк" проводяться згідно з Положенням про порядок призначення житлових субсидій в редакції, що діяла до набрання чинності Постановою № 420.У травні 2021 р. призначення житлової субсидії (у тому числі на наступний період) здійснюється лише після подання нових заяви про призначення та надання житлової субсидії та декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.Протягом травня – вересня 2021 р. документи, необхідні для призначення житлової субсидії, приймаються від громадян у порядку, визначеному п. 9 Положення про порядок призначення житлових субсидій, а структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних державних адміністрацій – також у паперовому вигляді.► Житлова субсидія особам, які звернулися за її призначенням у травні - вересні 2021 р., призначається починаючи з травня 2021 року.► Зверніть також увагу, що Мінсоцполітики змінює форму Заяви та Декларації про призначення субсидії.► Які зміни внесли до порядку призначення житлових субсидій?► Найбільше новацій уряд вніс до Положення про порядок призначення житлових субсидій.1. Суми призначеної, але не виплаченої у зв'язку із смертю одержувача субсидії будуть виплачувати одному із членів домогосподарства, з урахуванням яких призначалася субсидія, у разі подання такою особою письмового звернення до закінчення періоду, на який призначено житлову субсидію.2. У разі використання для обігріву житлових приміщень індивідуальних електроопалювальних установок, введених в експлуатацію в установленому порядку, під час розрахунку розміру субсидії в опалювальний сезон будуть застосовувати соціальні нормативи на комунальну послугу з постачання та розподілу електричної енергії для індивідуального опалення та соціальні нормативи на комунальну послугу з постачання та розподілу електричної енергії для побутових потреб.3. Субсидії непрацездатним непрацюючим особам, які проживають самі, призначаються на норму, що перевищує встановлену законодавством соціальну норму житла, якщо про це зазначено у заяві.4. Про належність членів домогосподарства до непрацездатних непрацюючих осіб, які проживають самі і яким житлову субсидію може бути призначено на понаднормову площу житла, треба буде вказувати у декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.5. Зовсім зникнуть з Положення згадки про комісії при РДА чи міськвиконкомах, які раніше призначали субсидії в окремих випадках.6. У разі коли документи заявником подано не в повному обсязі, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення розгляне питання призначення субсидії за умови надходження документів, які не були подані одночасно із заявою, протягом 30 днів з дня подання заяви.7. Якщо заявник не згоден з рішенням про відмову у призначенні житлової субсидії або визначений розмір субсидії, що прийнято на підставі інформації, отриманої під час обміну інформацією із суб'єктами надання інформації, державними реєстрами чи ресурсами, яку заявник вважає некоректною, заявник самостійно вживає заходів до уточнення такої інформації у відповідних першоджерелах.8. Надалі громадянин, якому призначено житлову субсидію, зобов'язаний буде протягом 30 календарних днів поінформувати структурний підрозділ з питань соціального захисту населення про виникнення обставин, зокрема щодо:- отримання ним або членом сім'ї одноразово доходу у сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (крім цільової благодійної допомоги, що надається на здобуття освіти, отримання медичних послуг, подолання наслідків стихійного лиха, аварій, катастроф; страхових виплат на медичну та соціальну допомогу; спадщини у вигляді нерухомого майна або основної його частини; гранту або стипендії на навчання);- настання умов, за яких втрачається право на отримання субсидії на понаднормову площу житла.1. Житлову субсидію не будуть призначати, якщо будь-хто із складу домогосподарства або член сім'ї особи із складу домогосподарства має у власності:- транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з року випуску якого минуло менше п'яти років (крім мопеда і причепа);- більше ніж один транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з року випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа).2. Причиною відмови стане і те, що у складі домогосподарства або у складі сім'ї члена домогосподарства є особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, і в цьому періоді такі особи перебували за кордоном сукупно більше 60 днів. До 60-денного періоду перебування за кордоном не включаються дні службового відрядження, лікування, навчання або догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку за кордоном, що підтверджується відповідними документами.3. Не отримають субсидію домогосподарства, чий мешканець протягом 12 місяців перед її призначенням здійснив на суму, яка на дату проведення операції перевищує 50 тис. гривень:- купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), іншого нерухомого майна, транспортного засобу (механізму), цінних паперів та інших фінансових інструментів, віртуальних активів, будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатив (одноразово) будь-які роботи або послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг згідно із соціальною нормою житла та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування);- платіж (платежі), що випливає з правочинів, за якими передбачено набуття майнових прав на нерухоме майно та/або транспортні засоби (механізми) (крім об'єктів спадщини та дарування);- внески до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації;- благодійну діяльність (виключно у вигляді сплати коштів);- надання поворотної/безповоротної фінансової допомоги, позики.4. Новими підставами для відмови у субсидії буде те, що будь-хто із домогосподарства:- має у власності більше ніж одне житлове приміщення - квартиру чи будинок (крім житла, яке розташоване на тимчасово окупованій території);- на 1 число місяця, з якого призначається житлова субсидія, має на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти у сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня року, в якому призначається житлова субсидія;- протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії, призначенням житлової субсидії без звернення здійснив операції з купівлі безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, а також банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тис. гривень.Постанова № 420 доповнила і Порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі. У цьому акті з'явилися наступні норми.► Пільги на оплату комунальних послуг з постачання теплової енергії, постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії для централізованого, автономного та індивідуального опалення розраховуються у квітні та жовтні з урахуванням тривалості опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня включно.► У разі встановлення постачальником теплової енергії двоставкового тарифу на послугу з постачання теплової енергії житлова субсидія надається в неопалювальний сезон на оплату цієї послуги на умовно-постійну частину двоставкового тарифу.► Якщо в установленому порядку здійснено відключення споживачів від централізованого опалення (теплопостачання) і громадяни для обігріву приміщень використовують побутові електроприлади, для розрахунку розміру пільги в опалювальний сезон застосовуються соціальні нормативи на комунальну послугу з постачання та розподілу електричної енергії для індивідуального опалення.► Зазначені розрахунки здійснюються на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства та акта обстеження стану зовнішньо- і внутрішньобудинкових електромереж щодо їх відповідності вимогам нормативно-правових актів, що проведені організаціями, які здійснюють обслуговування таких мереж.