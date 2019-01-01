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На бучанському цвинтарі при знятті аварійних дерев завдали шкоди

Директор кладовища замовив послугу зрізання дерев, але "майстри" наробили біди. Дерева падали на надгробні могили, оградки. Такими діями було завдано збитків.



Бучанське районне управління поліції ГУНП в Київській області проінформувало:
Особи вандалів встановлені. Свою провину найняті працівники визнають, попередньо зобов'язалися відшкодувати всі матеріальні збитки, розмір яких буде визначено після проведення товарознавчої експертизи.
За даним фактом працівники Бучанського відділення поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.
Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.194 Кримінального кодексу України.


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цвинтар Буча
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