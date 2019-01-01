Поліція Київщини закликає батьків бути уважними до психологічного стану підлітків

Поліція Київщини закликає батьків, родичів, друзів бути уважними до психологічного стану підлітків та їхньої активності у соцмережах
18 травня, о 6 ранку у лікарні помер 15 річний Денис Родіков. Вчора зранку хлопець пішов із дому, лишивши у соцмережах допис про те, що має намір покінчити життя самогубством.
Поліція Київщини розпочала пошуки неповнолітнього одразу після того як він пішов з дому, не чекаючи підтвердження його зникнення.
Правоохоронці відстежували камери відеонагляду, встановили всі можливі зв’язки зниклого та тримали постійний контакт з усіма рідними та друзями Дениса. Для пошуків хлопця були задіяні всі підрозділи поліції Фастівщини, оперативники, спецпризначенці, ювенальні поліцейські Київщини, підключили аеророзвідку та кіберполіцію.
Встановлено, що хлопець задля маскування викинув верхній одяг по дорозі, у селищі Калинівка.
Поліція постійно моніторила повідомлення на спецлінію «102» та встановила, що саме в Києві хлопець стрибнув із мосту на бетонний тротуар. У тяжкому стані його доставили до лікарні. Зранку юнак помер.
За даним фактом поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за ст. 120 (Доведення до самогубства) Кримінального кодексу України.
Вкотре закликаємо батьків, осіб, які їх замінюють, та родичів, не будьте байдужими до проблем дітей! Цікавтесь їхнім дозвіллям, будьте терплячими, намагайтесь зрозуміти та підтримати у важку хвилину, розділяйте захоплення. Також звертаємося до підлітків. Якщо ваші однолітки демонструють, навіть жартома, підозрілу поведінку, повідомляйте про це дорослим.
Закликаємо підлітків: спілкуйтеся зі своїм близьким оточенням. Віртуальний простір не допомагає у вирішенні проблем. Діліться проблемами з близькими. Звертайтесь напряму до поліції Київщини та пам’ятайте, тут вам завжди допоможуть.