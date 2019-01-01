Поліція Київщини закликає батьків бути уважними до психологічного стану підлітків

Поліція Київщини закликає батьків, родичів, друзів бути уважними до психологічного стану підлітків та їхньої активності у соцмережах

18 травня, о 6 ранку у лікарні помер 15 річний Денис Родіков. Вчора зранку хлопець пішов із дому, лишивши у соцмережах допис про те, що має намір покінчити життя самогубством.