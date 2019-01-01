22 травня, Буча: Відбудеться соціальний фестиваль "Ми Різні – Ми Рівні"

22 травня в м.Буча відбудеться соціальний фестиваль «Ми Різні – Ми Рівні» в рамках відкриття «Gender Month». Організаторами заходу виступає Асоціація міст України спільно з Центром Суспільних Комунікацій, Радою європейських муніципалітетів і регіонів, Бучанською міською радою та іншими партнерами.

Спікери за тематичними напрямами:

- політична діяльність - Анатолій Федорук, Олександр Слобожан, Ольга Василевська-Смаглюк, Марія Мезенцева, Тетяна Самойленко, Вадим Геращенко;

- суспільна та економічна діяльність - Уляна Пчолкіна, Хуго Агра, Марк Хельман, Аркадій Кобринець;

- сфера медицини - Костянтин Косяченко та Ірина Сисоєнко;

- сфера освіти та культури - Іван Степурін, Анастасія Попсуй, Наталія Сваткова та Яна Баранова з книгою «Добре бути жінкою», Дмитро Ступка, Аліна Шатернікова, Марина Нагаївська та інші.

ПРО АКТИВНОСТІ ФЕСТИВАЛЮ