22 травня, Буча: Відбудеться соціальний фестиваль "Ми Різні – Ми Рівні"

22 травня в м.Буча відбудеться соціальний фестиваль «Ми Різні – Ми Рівні» в рамках відкриття «Gender Month». Організаторами заходу виступає Асоціація міст України спільно з Центром Суспільних Комунікацій, Радою європейських муніципалітетів і регіонів, Бучанською міською радою та іншими партнерами.
Початок і місце проведення - о 10.00 в Бучанському міському парку з дотриманням рекомендацій МОЗ щодо дотримання заходів протиепідеміологічної безпеки.
Під час фесту заплановано проведення Форуму «Generation Equality», автограф сесії, презентації книг, благодійної барахолки «Garage Sale» та ярмарки, колективних трансформаційних ігор про лідерство і фінансову грамотність, психологічних та логопедичних тренінгів для дітей та дорослих. Зокрема, будуть облаштовані спеціальні спортивна та дитяча зони, а також зона для спілкування з відомими та успішними акторами, спортсменами.
ПРО ФОРУМ
На Форумі «Generation Equality» будуть обговорені питання Європейської хартії рівності жінок і чоловіків у житті громад, Східноєвропейського партнерства, рівності в період коронакризи, жіночого лідерства в політиці та в ЗМІ, економічної стабільності на Київщині та в державі. Крім того, будуть розглянуті важливі питання щодо досягнення успіху в різних сферах життя та їх здорового збалансування.
Модератор Форуму - ініціаторка проекту та депутатка Бучанської міської ради Ірина Ярмоленко.
Спікери за тематичними напрямами:
- політична діяльність - Анатолій Федорук, Олександр Слобожан, Ольга Василевська-Смаглюк, Марія Мезенцева, Тетяна Самойленко, Вадим Геращенко;
- суспільна та економічна діяльність - Уляна Пчолкіна, Хуго Агра, Марк Хельман, Аркадій Кобринець;
- сфера медицини - Костянтин Косяченко та Ірина Сисоєнко;
- сфера освіти та культури - Іван Степурін, Анастасія Попсуй, Наталія Сваткова та Яна Баранова з книгою «Добре бути жінкою», Дмитро Ступка, Аліна Шатернікова, Марина Нагаївська та інші.
- політична діяльність - Анатолій Федорук, Олександр Слобожан, Ольга Василевська-Смаглюк, Марія Мезенцева, Тетяна Самойленко, Вадим Геращенко;
- суспільна та економічна діяльність - Уляна Пчолкіна, Хуго Агра, Марк Хельман, Аркадій Кобринець;
- сфера медицини - Костянтин Косяченко та Ірина Сисоєнко;
- сфера освіти та культури - Іван Степурін, Анастасія Попсуй, Наталія Сваткова та Яна Баранова з книгою «Добре бути жінкою», Дмитро Ступка, Аліна Шатернікова, Марина Нагаївська та інші.
ПРО АКТИВНОСТІ ФЕСТИВАЛЮ
►Зареєструватися на активності заходу можна за посиланням: forms.gle
Для жінок та чоловіків:
► арт-терапія та психологічна терапія;
► трансформаційні колективні тренінги «Мафія» та «Cash flow»;
► авторські воркшопи Олександри Разумєй та Наталії Суховій на теми сталості проєктів та правильного еко-стилю життя;
► авторські воркшопи адвокатки та юристки Юлія Сидорчук та Анни Чайковської для людей, що тимчасово опинилися у скрутних життєвих обставинах, потерпають від насильства різних форм, учасників АТО, внутрішньо переміщених осіб.
Для школярів та студентів:
► проведення Тік-Ток челенджу з акторами та телезірками;
► благодійна ярмарка для підтримки Ворзельського будинку дитини;
► можливість поспілкуватися з португальським футболістом Хуго Агро (також він як учасник міжнародних наукових обмінів розповість про програму Erasmus та поділиться досвідом щодо підготовки та проходження різних проєктів).
Для дітей і батьків:
► спортивна та дитяча зони;
► активність «Мега Зустріч Мам в Бучі»;
Барахолка «Garage Sale» та ярмарка (окрема реєстрація - forms.gle ).