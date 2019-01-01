21-23 травня в Бучі відбудеться Чемпіонат Київської області з шахів

Чемпіонат Київської області з шахів серед юнаків та дівчат 2013 р.н. та молодше, 2011 р.н. та молодше
Захід пройде в оздоровчому комплексі "Джерело" (м. Буча, вул. Інститутська, 48)
Початок змагань о 13.00. Змагання відбудеться за швейцарською системою, у дівчат можлива колова система.
8 турів (2-3-3).
Контроль часу 45 хвилин на партію + 30 с. на хід. Запис партій обов’язковий.
Є варіанти проживання та харчування на території турніру.
Попередня реєстрація та уточнення деталей за телефоном +380961846441 (вайбер)
Захід пройде в оздоровчому комплексі "Джерело" (м. Буча, вул. Інститутська, 48)
Початок змагань о 13.00. Змагання відбудеться за швейцарською системою, у дівчат можлива колова система.
8 турів (2-3-3).
Контроль часу 45 хвилин на партію + 30 с. на хід. Запис партій обов’язковий.
Є варіанти проживання та харчування на території турніру.
Попередня реєстрація та уточнення деталей за телефоном +380961846441 (вайбер)