Укрзалізниця запрошує долучитись до формування нового розкладу руху

Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia повністю змінила підхід до формування нових графіків руху. Тепер це процес, побудований на зворотному зв’язку від пасажирів та аналітиці пасажирських потоків.

Якщо ви бажаєте долучитись до формування нового розкладу руху (діятиме з 12 грудня 2021 року) чи маєте ідеї щодо покращення маршрутів — надсилайте свої пропозиції на [email protected]

Кінцева дата збору пропозицій по новому графіку на 2022 рік — 21 травня.