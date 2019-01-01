Укрзалізниця запрошує долучитись до формування нового розкладу руху

Укрзалізниця нагадує пасажирам про можливість долучитися до формування нового розкладу поїздів
Укрзалізниця продовжує отримувати зворотний зв’язок від пасажирів щодо графіків та маршрутів перевезень. Пропозиції будуть проаналізовані та можуть стати частиною нового розкладу руху з 12 грудня 2021 року. Також Укрзалізниця продовжує вносити оперативні зміни до поточного переліку маршрутів та оптимізує графіки деяких рейсів для більшої зручності пасажирів та економії часу в дорозі.
Пропозиції мають бути з детальним описом та обґрунтуванням.
Оперативний зворотний зв'язок щодо якості сервісу Укрзалізниці налагоджений через гарячу лінію 0 800 503 111, офіційну Facebook-сторінку Укрзалізниці, а також через чат-бот у Telegram та Viber.
Укрзалізниця продовжує отримувати зворотний зв’язок від пасажирів щодо графіків та маршрутів перевезень. Пропозиції будуть проаналізовані та можуть стати частиною нового розкладу руху з 12 грудня 2021 року. Також Укрзалізниця продовжує вносити оперативні зміни до поточного переліку маршрутів та оптимізує графіки деяких рейсів для більшої зручності пасажирів та економії часу в дорозі.
Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia повністю змінила підхід до формування нових графіків руху. Тепер це процес, побудований на зворотному зв’язку від пасажирів та аналітиці пасажирських потоків.
Якщо ви бажаєте долучитись до формування нового розкладу руху (діятиме з 12 грудня 2021 року) чи маєте ідеї щодо покращення маршрутів — надсилайте свої пропозиції на [email protected]
Пропозиції мають бути з детальним описом та обґрунтуванням.
Кінцева дата збору пропозицій по новому графіку на 2022 рік — 21 травня.
Оперативний зворотний зв'язок щодо якості сервісу Укрзалізниці налагоджений через гарячу лінію 0 800 503 111, офіційну Facebook-сторінку Укрзалізниці, а також через чат-бот у Telegram та Viber.