15 травня свято велоспорту в Ірпені

На нагородження переможців велосипедних перегонів «GRVL200 – Ірпінь 2021» та концерт гурту «In Signs», які відбудуться на ірпінській набережній у суботу, 15 травня, приїдуть декілька сотень учасників столичного велопробігу «Night Ride in Kyiv». Про це редакції ITV повідомили організатори змагань.

Велоперегони «GRVL200 – Ірпінь 2021» розпочнуться на ірпінській набережній 15 травня о 10:00.

Спортсмени змагатимуться у двох категоріях: «gravel bike» (велосипеди типу циклокрос, гревел, турінг, МТБ дроп бар, монстеркрос із кермом «баран» або «dropbar») і «bicycle» (велосипеди будь-яких типів). У кожній категорії буде шість призових місць – по три для жінок і чоловіків. Велосипедисти проїдуть близько 220 кілометрів кільцевим маршрутом – лісовими, польовими й асфальтованими дорогами. На подолання всієї дистанції вони матимуть не більше 24 годин, проте, як очікується, найшвидші учасники фінішують уже в суботу ввечері.Станом на 8 травня для участі в перегонах зареєструвалося 100 спортсменів – це максимальна кількість, передбачена умовами змагань.Після старту учасників заїзду на набережній розпочнеться розважально-спортивна програма, під час якої дорослі й діти на велосипедах і самокатах зможуть позмагатися у швидкості й спритності. На місці старту буде розташована кемпінг-зона, працюватиме виставка гревел-велосипедів і велоаксесуарів, фудкорт, спорт-бар тощо.Гурт «In Signs», який виступить о 22:00, перед нагородженням переможців велогонки, грає пост-грандж із елементами інді-музики. Команда концертує на найпопулярніших майданчиках столиці. Композиції гурту звучать в ефірі радіостанцій Європи й Канади, а на потоковому радіо «Spotify» їх слухають більш ніж у 80 країнах світу.Генеральним спонсором спортивного свята в Ірпені виступило товариство «Відважних».