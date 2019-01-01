15 травня свято велоспорту в Ірпені

На нагородження переможців велосипедних перегонів «GRVL200 – Ірпінь 2021» та концерт гурту «In Signs», які відбудуться на ірпінській набережній у суботу, 15 травня, приїдуть декілька сотень учасників столичного велопробігу «Night Ride in Kyiv». Про це редакції ITV повідомили організатори змагань.
«Night Ride in Kyiv» уже кілька років поспіль відбувається щосуботи пізно ввечері на київських вулицях. Колона велосипедистів, до якої приєднуються всі охочі, долає десятків кілометрів. Цього разу учасники проєкту виїдуть за межі столиці, щоби потрапити на масштабну веловечірку в Ірпені. Старт – о 21:00 від київської мерії (вул. Хрещатик, 36).
Велоперегони «GRVL200 – Ірпінь 2021» розпочнуться на ірпінській набережній 15 травня о 10:00.
Спортсмени змагатимуться у двох категоріях: «gravel bike» (велосипеди типу циклокрос, гревел, турінг, МТБ дроп бар, монстеркрос із кермом «баран» або «dropbar») і «bicycle» (велосипеди будь-яких типів). У кожній категорії буде шість призових місць – по три для жінок і чоловіків. Велосипедисти проїдуть близько 220 кілометрів кільцевим маршрутом – лісовими, польовими й асфальтованими дорогами. На подолання всієї дистанції вони матимуть не більше 24 годин, проте, як очікується, найшвидші учасники фінішують уже в суботу ввечері.
Станом на 8 травня для участі в перегонах зареєструвалося 100 спортсменів – це максимальна кількість, передбачена умовами змагань.
Після старту учасників заїзду на набережній розпочнеться розважально-спортивна програма, під час якої дорослі й діти на велосипедах і самокатах зможуть позмагатися у швидкості й спритності. На місці старту буде розташована кемпінг-зона, працюватиме виставка гревел-велосипедів і велоаксесуарів, фудкорт, спорт-бар тощо.
Гурт «In Signs», який виступить о 22:00, перед нагородженням переможців велогонки, грає пост-грандж із елементами інді-музики. Команда концертує на найпопулярніших майданчиках столиці. Композиції гурту звучать в ефірі радіостанцій Європи й Канади, а на потоковому радіо «Spotify» їх слухають більш ніж у 80 країнах світу.
Генеральним спонсором спортивного свята в Ірпені виступило товариство «Відважних».