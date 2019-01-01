Законопроєкт: Скасують штамп у паспорті та довідку про прописку до ID-картки

Михайло Федоров: Ми скасуємо штамп у паспорті та довідку про прописку до ID-картки
Реєстрація місця проживання – одна з найпопулярніших в Україні та Київській області адміністративна послуга.
За результатами першого кварталу у Київській області за цією послугою звернулись понад 64 тисячі громадян.
Згідно з змінами, внесеними до постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.201 № 207 з 1 квітня 2021 року передача інформації про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб від органів реєстрації до відомчої інформаційної системи Державної міграційної служби з подальшою її передачею до Єдиного державного демографічного реєстру здійснюється виключно в електронній формі.
Формування реєстру територіальної громади шляхом використання публічного сервісу «Реєстр територіальної громади» на офіційному веб-сайті ДМС здійснює 63 громади; 6 громад – засобами власної інформаційно-телекомунікаційної системи.
Та вже в скорому часі реєстрацію місця проживання можна буде здійснювати онлайн. 5 травня в Верховній Раді зареєстровано законопроєкт№ 5463 під назвою “Проект Закону про реалізацію публічних електронних послуг з реєстрації та декларування місця проживання в Україні”, який дозволить спростити процес отримання послуги з реєстрації місця проживання.
Після ухвалення законопроєкту послуга стане доступною незалежно від того, який тип паспорту ви маєте, — паспорт-книжечку або ID-картку.
“Цим законом ми скасовуємо штамп у паспорті та витяг з ID-картки про прописку. Більше не буде потреби ходити в ЦНАПи чи військкомати. Достатньо лише авторизуватися в застосунку Дія чи на порталі та зробити декілька кліків. Також ми відв’яжемо прописку від багатьох життєвих ситуацій, де вона справді не є потрібною. Наприклад, оформлення пенсій або отримання високоспеціалізованої медичної допомоги”, – розповів Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв’ю.