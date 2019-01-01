Законопроєкт: Скасують штамп у паспорті та довідку про прописку до ID-картки

Михайло Федоров: Ми скасуємо штамп у паспорті та довідку про прописку до ID-картки

“Цим законом ми скасовуємо штамп у паспорті та витяг з ID-картки про прописку. Більше не буде потреби ходити в ЦНАПи чи військкомати. Достатньо лише авторизуватися в застосунку Дія чи на порталі та зробити декілька кліків. Також ми відв’яжемо прописку від багатьох життєвих ситуацій, де вона справді не є потрібною. Наприклад, оформлення пенсій або отримання високоспеціалізованої медичної допомоги”, – розповів Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв’ю.