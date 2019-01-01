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  • Учора, 21:18
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Низький уклін за перемогу!

Низький уклін за перемогу!


Бучанський міський голова на сторінці в фейсбук опублікував відео з заходів які відзначались у День пам’яті та примирення і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

У ці дні Бучанська громада у всіх населених пунктах вшановує ветеранів, котрі здобували Перемогу упродовж довгих ночей відступів і щасливих днів, що наближали мирну весну. [/h3]
Усі імена визволителів навічно залишаться у пам'яті поколінь.
З Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні!


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Федорук Анатолій Петрович відеосюжет Буча
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