Низький уклін за перемогу!

У ці дні Бучанська громада у всіх населених пунктах вшановує ветеранів, котрі здобували Перемогу упродовж довгих ночей відступів і щасливих днів, що наближали мирну весну. [/h3]

Усі імена визволителів навічно залишаться у пам'яті поколінь.

З Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні!