Низький уклін за перемогу!

Низький уклін за перемогу!
Бучанський міський голова на сторінці в фейсбук опублікував відео з заходів які відзначались у День пам’яті та примирення і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
У ці дні Бучанська громада у всіх населених пунктах вшановує ветеранів, котрі здобували Перемогу упродовж довгих ночей відступів і щасливих днів, що наближали мирну весну. [/h3]
Усі імена визволителів навічно залишаться у пам'яті поколінь.
З Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні!
Усі імена визволителів навічно залишаться у пам'яті поколінь.
З Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні!