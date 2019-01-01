» Медицина: Оновлено графіки роботи прийому лікарів усіх амбулаторій (Бучанська ОТГ)

► Якщо ваш лікар не веде прийом, а вам потрібна медична допомога - телефонуйте, будь ласка, в наш кол-центр (050) 480-01-21 або (067) 612-12-23, і вас запишуть на прийом до іншого лікаря нашого центру.

► Черговий кабінет працює з 8:00-20:00 без вихідних і святкових днів за адресою:

м.Буча, вул.Нове Шосе, 5

Розклад прийому лікарів з 10 по 14 травня за посиланням: medbucha.org Графік роботи усіх амбулаторій на святкові дні за посиланням: