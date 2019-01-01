» Медицина: Оновлено графіки роботи прийому лікарів усіх амбулаторій (Бучанська ОТГ)
  • Учора, 17:08
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Медицина: Оновлено графіки роботи прийому лікарів усіх амбулаторій (Бучанська ОТГ)

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги оновив графік прийому лікарів усіх амбулаторій на наступний тиждень.

Розклад прийому лікарів з 10 по 14 травня за посиланням: medbucha.org

► Якщо ваш лікар не веде прийом, а вам потрібна медична допомога - телефонуйте, будь ласка, в наш кол-центр (050) 480-01-21 або (067) 612-12-23, і вас запишуть на прийом до іншого лікаря нашого центру.
► Черговий кабінет працює з 8:00-20:00 без вихідних і святкових днів за адресою:
м.Буча, вул.Нове Шосе, 5


Графік роботи усіх амбулаторій на святкові дні за посиланням:




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Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги 
 медицина медична допомога Джам
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