Бучанська РДА: Телефони та адреси для звернень громадян

У зв’язку з відсутністю окремо визначеного адміністративного приміщення новоутвореної Бучанської районної ради Київської області, значної території поширення юрисдикції районної ради, з метою забезпечення доступності подання особистого звернення, фаховості розгляду поставлених у зверненні питань, відповідно до статті 22 Закону України «Про звернення громадян», статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» :

Особистий прийом громадян головою районної ради - Андрієм Олеговичем Нагребельним та заступниками голови ради: Владиславом Костянтиновичем Хахуліним, Владиславом Євгенійовичем Дзівідзінським і Володимиром Михайловичем Дубасом проводиться за адресами:

вул. Янтарна 12, м. Київ;

пр-т Перемоги, 126, м. Київ;

вул. Енергетиків, 12, м. Буча.