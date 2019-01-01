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Бучанська РДА: Телефони та адреси для звернень громадян

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ!
У зв’язку з відсутністю окремо визначеного адміністративного приміщення новоутвореної Бучанської районної ради Київської області, значної території поширення юрисдикції районної ради, з метою забезпечення доступності подання особистого звернення, фаховості розгляду поставлених у зверненні питань, відповідно до статті 22 Закону України «Про звернення громадян», статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» :


Звернення громадян та запити на доступ до публічної інформації, адресовані до Бучанської районної ради Київської області надсилаються на поштову адресу: 03170, вул. Янтарна 12, м. Київ, email: [email protected]

Усні звернення та телефонограми приймаються за телефоном:
+380444500496
+380459852220

Особистий прийом громадян головою районної ради - Андрієм Олеговичем Нагребельним та заступниками голови ради: Владиславом Костянтиновичем Хахуліним, Владиславом Євгенійовичем Дзівідзінським і Володимиром Михайловичем Дубасом проводиться за адресами:
вул. Янтарна 12, м. Київ;
пр-т Перемоги, 126, м. Київ;
вул. Енергетиків, 12, м. Буча.


Особи, бажаючі записатись на особистий прийом, повинні вищепереліченими засобами зв’язку повідомити короткий зміст звернення, місце фактичного проживання та засіб зв’язку, за яким буде повідомлено про час і місце проведення особистого прийому громадян головою ради або заступником голови районної ради.


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Бучанська районна рада Київської області 
 Бучанська РДА: Бучанський район
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