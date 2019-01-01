Бучанська РДА: Телефони та адреси для звернень громадян

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ!
Звернення громадян та запити на доступ до публічної інформації, адресовані до Бучанської районної ради Київської області надсилаються на поштову адресу: 03170, вул. Янтарна 12, м. Київ, email: [email protected]
Усні звернення та телефонограми приймаються за телефоном:
+380444500496
+380459852220
Особи, бажаючі записатись на особистий прийом, повинні вищепереліченими засобами зв’язку повідомити короткий зміст звернення, місце фактичного проживання та засіб зв’язку, за яким буде повідомлено про час і місце проведення особистого прийому громадян головою ради або заступником голови районної ради.
ІнфоБот в телеграм: актуальні телефони важливих служб та підприємств.
Телеграм: Буча_Інфо_Бот
У зв’язку з відсутністю окремо визначеного адміністративного приміщення новоутвореної Бучанської районної ради Київської області, значної території поширення юрисдикції районної ради, з метою забезпечення доступності подання особистого звернення, фаховості розгляду поставлених у зверненні питань, відповідно до статті 22 Закону України «Про звернення громадян», статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» :
Звернення громадян та запити на доступ до публічної інформації, адресовані до Бучанської районної ради Київської області надсилаються на поштову адресу: 03170, вул. Янтарна 12, м. Київ, email: [email protected]
Усні звернення та телефонограми приймаються за телефоном:
+380444500496
+380459852220
Особистий прийом громадян головою районної ради - Андрієм Олеговичем Нагребельним та заступниками голови ради: Владиславом Костянтиновичем Хахуліним, Владиславом Євгенійовичем Дзівідзінським і Володимиром Михайловичем Дубасом проводиться за адресами:
вул. Янтарна 12, м. Київ;
пр-т Перемоги, 126, м. Київ;
вул. Енергетиків, 12, м. Буча.
вул. Янтарна 12, м. Київ;
пр-т Перемоги, 126, м. Київ;
вул. Енергетиків, 12, м. Буча.
Особи, бажаючі записатись на особистий прийом, повинні вищепереліченими засобами зв’язку повідомити короткий зміст звернення, місце фактичного проживання та засіб зв’язку, за яким буде повідомлено про час і місце проведення особистого прийому громадян головою ради або заступником голови районної ради.
ІнфоБот в телеграм: актуальні телефони важливих служб та підприємств.
Телеграм: Буча_Інфо_Бот