Податкова: ПДФО утримано, але не сплачено в бюджет

ПДФО утримано, але не сплачено в бюджет - права на податкову знижку немає

Податковим кодексом України встановлено, що повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань здійснюється з бюджету, у який такі кошти були зараховані.При розрахунку сум податку на доходи фізичних осіб, які підлягають поверненню платнику податку з бюджету у зв’язку з реалізацією ним права на податкову знижку, застосовується сума сплаченого, тобто зарахованого до відповідного бюджету податку, а не нарахованого (утриманого) податковим агентом.Тобто, якщо податковий агент утримав, але не перерахував податок на доходи фізичних осіб до бюджету, то ФО не має права на податкову знижку.