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Податкова: ПДФО утримано, але не сплачено в бюджет

ПДФО утримано, але не сплачено в бюджет - права на податкову знижку немає


Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що податкова знижка - це документально підтверджена сума витрат платника податку-резидента у зв'язку з придбанням товарів, робіт чи послуг у резидентів-фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу.
Податковим кодексом України встановлено, що повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань здійснюється з бюджету, у який такі кошти були зараховані.

При розрахунку сум податку на доходи фізичних осіб, які підлягають поверненню платнику податку з бюджету у зв’язку з реалізацією ним права на податкову знижку, застосовується сума сплаченого, тобто зарахованого до відповідного бюджету податку, а не нарахованого (утриманого) податковим агентом.
Тобто, якщо податковий агент утримав, але не перерахував податок на доходи фізичних осіб до бюджету, то ФО не має права на податкову знижку.
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ГУ ДПС у Київській області 
 податкова Ірпінська ОДПІ
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