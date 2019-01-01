Футбол: Стартує відкрита першість Бучанської МТГ серед команд- аматорів

Анатолій Федорук анонсував відкриття шостого турніру з футболу Бучанської МТГ.
Уже вшосте на футбольних полях мірятимуться витривалістю, швидкістю, вправністю футболісти - аматори, які люблять у вихідні проводити час активно і спортивно.
У нинішньому році гратимуть і змагатимуться за перемогу 11 команд із:
► Бучі
► Ворзеля
► Бабицець
► Немішаєвого
► Ірпеня.
10 травня розпочнуться перші матчі відповідно до розкладу першого туру.
У минулому році за Кубок переможця змагалося також 11 команд.
Очікуємо на цікаві баталії на футбольних полях!
Бажаю успішних поєдинків кожній команді!