Футбол: Стартує відкрита першість Бучанської МТГ серед команд- аматорів

Анатолій Федорук анонсував відкриття шостого турніру з футболу Бучанської МТГ.

Уже вшосте на футбольних полях мірятимуться витривалістю, швидкістю, вправністю футболісти - аматори, які люблять у вихідні проводити час активно і спортивно.У нинішньому році гратимуть і змагатимуться за перемогу 11 команд із:► Бучі► Ворзеля► Бабицець► Немішаєвого► Ірпеня.У минулому році за Кубок переможця змагалося також 11 команд.Очікуємо на цікаві баталії на футбольних полях!Бажаю успішних поєдинків кожній команді!