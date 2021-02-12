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Медицина: Пацієнтам Дяченко Лесі необхідно перезаключити декларацію з новим лікарем

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує пацієнтів, які обслуговуються у лікаря-терапевта Дяченко Леся Олександрівна, амбулаторія групової практики №2, Буча, вул. Польова 21/10.

Просимо вас перезаключити декларацію з новим лікарем.

Наразі декларації можливо укласти такими лікарями:
Корецька Лілія Юріївна, лікар-терапевт (Амбулаторія загальної практики сімейної медицини №5, м.Буча, вул.Катерини Білокур 1А)
Борисенко Наталія Олександрівна, сімейний лікар (Амбулаторія загальної практики сімейної медицини №5, м.Буча, вул.Катерини Білокур 1А)

Телефонуйте, будь ласка, до нашого кол-центру за номерами:
+380676121223
+380504800121
вам нададуть інформацію щодо перезаключення декларації з новим лікарем.

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Леся Дяченко медицина
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