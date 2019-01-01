Ірпінські комунальники отримали нову спецтехніку

5 травня Ірпінським комунальникам вручено ключі від десяти одиниць нової спецтехніки.

Новенькі авто отримали працівники КП «Управління благоустрою міста», УЖКГ «Ірпінь», КП «Теплоенергопостач» та Ірпінської центральної міської лікарні. Це - мулосос, дизельний генератор, вишка, тракторці, мікроавтобус та кілька легкових машин на загальну суму понад 11 мільйонів гривень. Більшу частину коштів на закупівлю техніки було виділено з міського бюджету, частина – з бюджетів підприємств.За останні шість років придбано понад 75 одиниць нової комунальної спецтехніки!