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В Гостомелі запрацював паспортний сервіс

Оформлення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, вклейка фотокартки у зв‘язку з досягненням 25, 45-річного віку, здійснюється незалежно від місця реєстрації особи.


Ласкаво просимо до Гостомеля, паспортний сервіс котрого доступний для кожного (Свято-Покровська,109, у приміщенні старої аптеки).
Зручне розташування, оформлення здійснюються без черг і зайвих клопотів, за попереднім записом за телефоном
+380950225081
У квітні цим сервісом вже скористалося 142-є громадян, оформивши паспорти для виїзду за кордон, 59 отримали ID-картки, 26 — вклеїли нові картки у паспорти, досягнувши 25-річчя та 45-років.

Звертаємо увагу, в рамках карантинних обмежень, встановлених постановою КМУ від 22.07.2020 # 641 Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2


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Гостомельська селищна рада 
 Гостомель ЦНАП Бучанський район
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