В Гостомелі запрацював паспортний сервіс

Оформлення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, вклейка фотокартки у зв‘язку з досягненням 25, 45-річного віку, здійснюється незалежно від місця реєстрації особи.

Звертаємо увагу, в рамках карантинних обмежень, встановлених постановою КМУ від 22.07.2020 # 641 Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Зручне розташування, оформлення здійснюються без черг і зайвих клопотів, за попереднім записом за телефономУ квітні цим сервісом вже скористалося 142-є громадян, оформивши паспорти для виїзду за кордон, 59 отримали ID-картки, 26 — вклеїли нові картки у паспорти, досягнувши 25-річчя та 45-років.