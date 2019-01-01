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  • Учора, 10:29
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Джерело Ченець (с. Здвижівка)

Тихе і затишне місце серед лісу за Здвижівкою Київської області, тут знаходиться джерело з цілющою водою.


Люди приїжджають сюди за джерельною водою. Кажуть, що ця вода виліковує тяжкі хвороби.
Скуштували і ми. Вода прохолодна і приємна на смак.
"Жінка з сусіднього села протягом року пила воду з джерела і вилікувала рак кишківника", - розповіли нам люди, яких ми зустріли.
Місце доглянуте і гарне, наповнює спокоєм, позитивною енергією.

З пам'ятного знаку можна дізнатися, що в давнину тут мешкав ченець, який вів усамітнений спосіб життя. Робив вироби з дерева, які обмінював на їжу.
За переказами тутешніх мешканців, це був монах, на ім'я Сава. Саме тому джерело у народі називають ще Савиним.

Фото автора: Вікторія Шатило




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Вікторія Шатило 
 Здвижівка Бучанський район
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