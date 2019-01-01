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  • Учора, 14:24
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В Ірпені відкрили новий супермаркет Novus

В Ірпені по вулиці Авіаконструктора Антонова урочисто було відкрито новий магазин «NOVUS».


Вже близько 11 години ранку відбулося урочисте відкриття і перші відвідувачі магазину, яких зібралося чимало, стали заходити до магазину.

Охочих потрапити першими до магазину було настільки багато, що працівникам довелося впускати до супермаркету з інтервалами.

Звісно, усім хотілося першими зробити покупки і зі знижками про які було анонсовано заздалегідь в новому магазині, де нещодавно був супермаркет «Billa».

Слід сказати, що розташування відділів з товарами, яких чимало і зі знижками у перший день відкриття, не змінився у порівнянні з попереднім магазином «Bіlla», лише є зміни з дизайну розташування кожного відділу магазину для кращого доступу покупців до товару.



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www.irpin.in.ua 
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