В Ірпені відкрили новий супермаркет Novus

В Ірпені по вулиці Авіаконструктора Антонова урочисто було відкрито новий магазин «NOVUS».



Вже близько 11 години ранку відбулося урочисте відкриття і перші відвідувачі магазину, яких зібралося чимало, стали заходити до магазину.Охочих потрапити першими до магазину було настільки багато, що працівникам довелося впускати до супермаркету з інтервалами.Звісно, усім хотілося першими зробити покупки і зі знижками про які було анонсовано заздалегідь в новому магазині, де нещодавно був супермаркет «Billa».Слід сказати, що розташування відділів з товарами, яких чимало і зі знижками у перший день відкриття, не змінився у порівнянні з попереднім магазином «Bіlla», лише є зміни з дизайну розташування кожного відділу магазину для кращого доступу покупців до товару.