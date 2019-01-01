Куди поїхати на травневі свята? 6 маршрутів Київщини

Дендропарк “Олександрія”

Парк “Древній Київ”

Парк “Добропарк”

З Києва о 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.

З Добропарку о 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00.

Межигір’я

Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

1 травня (субота): музей працює до 16.00, як паркова зона;

2 травня (неділя): вихідний день;

3 травня (понеділок): музей працює з 9.00 до 17.00 для прогулянок територією без супроводу екскурсоводів, користуючись лише послугами аудіогідів.