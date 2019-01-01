Куди поїхати на травневі свята? 6 маршрутів Київщини

Наближаються травневі свята. Управління туризму Київської обласної державної адміністрації підготувало цікаві маршрути та локації Київщини, які варто відвідати.
Міський парк запрошує на нові фото локації.
Почнемо з південної Київщини і пропонуємо відвідати дендропарк «Олександрія». Весна – це один з найкращих сезонів для прогулянок парком. Обов’язково замовте екскурсію дендропарком і Ви дізнаєтесь багато цікавого. Зробити це можна на офіційному сайті. Парк працює з 8:00 до 19:00 без вихідних.
Рухаємось далі! І нас запрошує на травневі свята “Древній Київ” – столиця величної Київської Русі! Монументальна дерев’яна архітектура на території понад 20 га, захоплююча атмосфера та чудовий настрій чекають щодня з 10:00 ранку. Древній Київ знаходиться всього в 45 хв від Києва у с. Копачів Обухівського району. На офіційному сайті зможете дізнатись, як дістатися до парку.
Далі рухаємось на захід і пропонуємо відвідати “Добропарк”, який знаходиться в с. Мотижин Макарівської громади. Квітування тюльпанів очікується 5-7 травня! З 1 травня, в день відкриття парку, курсуватиме автобус від метро Житомирська до Добропарку.
Розклад поїздок:
Шатл зупиняється біля м. Житомирська. Квиток в один бік коштує 30 грн.
На півночі Київської області ми радимо відвідати Межигір’я. Вночі з 1 на 2 травня є можливість потрапити на нічну екскурсію «Містичне Межгір’я», де Ви зможете потрапити у підземні печери Межигірського храму та відвідати Великодню службу. Екскурсія починається о 22:00 біля входу в резиденцію.
На сході Вас чекає музей просто неба в Національному історико-етнографічному заповіднику “Переяслав”, де з’явилися оригінальні локації-фотозони. Працівники музею прикрасили їх писанковими барвами.
Графік роботи музею в святкові дні такий:
Бучанський міський парк
Міський парк запрошує на нові фото локації.
Дендропарк “Олександрія”
Почнемо з південної Київщини і пропонуємо відвідати дендропарк «Олександрія». Весна – це один з найкращих сезонів для прогулянок парком. Обов’язково замовте екскурсію дендропарком і Ви дізнаєтесь багато цікавого. Зробити це можна на офіційному сайті. Парк працює з 8:00 до 19:00 без вихідних.
Парк “Древній Київ”
Рухаємось далі! І нас запрошує на травневі свята “Древній Київ” – столиця величної Київської Русі! Монументальна дерев’яна архітектура на території понад 20 га, захоплююча атмосфера та чудовий настрій чекають щодня з 10:00 ранку. Древній Київ знаходиться всього в 45 хв від Києва у с. Копачів Обухівського району. На офіційному сайті зможете дізнатись, як дістатися до парку.
Парк “Добропарк”
Далі рухаємось на захід і пропонуємо відвідати “Добропарк”, який знаходиться в с. Мотижин Макарівської громади. Квітування тюльпанів очікується 5-7 травня! З 1 травня, в день відкриття парку, курсуватиме автобус від метро Житомирська до Добропарку.
Розклад поїздок:
З Києва о 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.
З Добропарку о 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00.
З Добропарку о 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00.
Шатл зупиняється біля м. Житомирська. Квиток в один бік коштує 30 грн.
Межигір’я
На півночі Київської області ми радимо відвідати Межигір’я. Вночі з 1 на 2 травня є можливість потрапити на нічну екскурсію «Містичне Межгір’я», де Ви зможете потрапити у підземні печери Межигірського храму та відвідати Великодню службу. Екскурсія починається о 22:00 біля входу в резиденцію.
Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
На сході Вас чекає музей просто неба в Національному історико-етнографічному заповіднику “Переяслав”, де з’явилися оригінальні локації-фотозони. Працівники музею прикрасили їх писанковими барвами.
Графік роботи музею в святкові дні такий:
1 травня (субота): музей працює до 16.00, як паркова зона;
2 травня (неділя): вихідний день;
3 травня (понеділок): музей працює з 9.00 до 17.00 для прогулянок територією без супроводу екскурсоводів, користуючись лише послугами аудіогідів.
2 травня (неділя): вихідний день;
3 травня (понеділок): музей працює з 9.00 до 17.00 для прогулянок територією без супроводу екскурсоводів, користуючись лише послугами аудіогідів.