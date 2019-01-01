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  • Учора, 14:58
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Куди поїхати на травневі свята? 6 маршрутів Київщини

Наближаються травневі свята. Управління туризму Київської обласної державної адміністрації підготувало цікаві маршрути та локації Київщини, які варто відвідати.

Бучанський міський парк


Міський парк запрошує на нові фото локації.









Дендропарк “Олександрія”


Почнемо з південної Київщини і пропонуємо відвідати дендропарк «Олександрія». Весна – це один з найкращих сезонів для прогулянок парком. Обов’язково замовте екскурсію дендропарком і Ви дізнаєтесь багато цікавого. Зробити це можна на офіційному сайті. Парк працює з 8:00 до 19:00 без вихідних.

Парк “Древній Київ”


Рухаємось далі! І нас запрошує на травневі свята “Древній Київ” – столиця величної Київської Русі! Монументальна дерев’яна архітектура на території понад 20 га, захоплююча атмосфера та чудовий настрій чекають щодня з 10:00 ранку. Древній Київ знаходиться всього в 45 хв від Києва у с. Копачів Обухівського району. На офіційному сайті зможете дізнатись, як дістатися до парку.

Парк “Добропарк”


Далі рухаємось на захід і пропонуємо відвідати “Добропарк”, який знаходиться в с. Мотижин Макарівської громади. Квітування тюльпанів очікується 5-7 травня! З 1 травня, в день відкриття парку, курсуватиме автобус від метро Житомирська до Добропарку.

Розклад поїздок:
З Києва о 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.
З Добропарку о 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00.

Шатл зупиняється біля м. Житомирська. Квиток в один бік коштує 30 грн.

Межигір’я


На півночі Київської області ми радимо відвідати Межигір’я. Вночі з 1 на 2 травня є можливість потрапити на нічну екскурсію «Містичне Межгір’я», де Ви зможете потрапити у підземні печери Межигірського храму та відвідати Великодню службу. Екскурсія починається о 22:00 біля входу в резиденцію.

Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”


На сході Вас чекає музей просто неба в Національному історико-етнографічному заповіднику “Переяслав”, де з’явилися оригінальні локації-фотозони. Працівники музею прикрасили їх писанковими барвами.

Графік роботи музею в святкові дні такий:
1 травня (субота): музей працює до 16.00, як паркова зона;
2 травня (неділя): вихідний день;
3 травня (понеділок): музей працює з 9.00 до 17.00 для прогулянок територією без супроводу екскурсоводів, користуючись лише послугами аудіогідів.


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