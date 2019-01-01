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  • Учора, 14:18
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Мережа кінотеатрів "Перун" з’явиться в Бучі

Про поширення мережі кінотеатрів «Перун» з Ірпеня до Бучі «Зорі Приірпіння» стало відомо з конфіденційних джерел, які заслуговують на довіру.


Точні плани поки що тримаються в секреті. Але вже відомо про намір спорудження в Бучі надсучасного кінокомплексу на кілька глядацьких залів. Наразі завершуються роботи над проектом нового Cinema-комплексу та розробкою дизайну кінозалів.

Відомо, що кінотеатр «Перун» (раніше «Ірпінь») розпочав свою роботу ще в Ірпені у далекому 1966 році. Тоді то був найбільший і найкращий кінозал в усьому Ірпінському регіоні. Тепер це невеличкий кінозал на другому поверсі ЕКОмаркету. Пізніше в Бучі з’явився кінотеатр «Зоряний», який зараз також перебудований і перейменований у зблокований із супермаркетом «Акваріус».

Зі створенням нового Бучанського району виникла необхідність та підґрунтя поширення нової мережі кінотеатрів. Поінформовані джерела розповідають про наміри «Перуна» після початку роботи першого кінокомплексу в Бучі – відривати нові кінозали по всій Бучанській ОТГ та Бучанському районі загалом.


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Юля СВІЧКОГАС, інформує: 
zora-irpin.info
 афіша Буча Ірпінь
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