Мережа кінотеатрів "Перун" з’явиться в Бучі

Про поширення мережі кінотеатрів «Перун» з Ірпеня до Бучі «Зорі Приірпіння» стало відомо з конфіденційних джерел, які заслуговують на довіру.
Точні плани поки що тримаються в секреті. Але вже відомо про намір спорудження в Бучі надсучасного кінокомплексу на кілька глядацьких залів. Наразі завершуються роботи над проектом нового Cinema-комплексу та розробкою дизайну кінозалів.
Відомо, що кінотеатр «Перун» (раніше «Ірпінь») розпочав свою роботу ще в Ірпені у далекому 1966 році. Тоді то був найбільший і найкращий кінозал в усьому Ірпінському регіоні. Тепер це невеличкий кінозал на другому поверсі ЕКОмаркету. Пізніше в Бучі з’явився кінотеатр «Зоряний», який зараз також перебудований і перейменований у зблокований із супермаркетом «Акваріус».
Зі створенням нового Бучанського району виникла необхідність та підґрунтя поширення нової мережі кінотеатрів. Поінформовані джерела розповідають про наміри «Перуна» після початку роботи першого кінокомплексу в Бучі – відривати нові кінозали по всій Бучанській ОТГ та Бучанському районі загалом.
Точні плани поки що тримаються в секреті. Але вже відомо про намір спорудження в Бучі надсучасного кінокомплексу на кілька глядацьких залів. Наразі завершуються роботи над проектом нового Cinema-комплексу та розробкою дизайну кінозалів.
Відомо, що кінотеатр «Перун» (раніше «Ірпінь») розпочав свою роботу ще в Ірпені у далекому 1966 році. Тоді то був найбільший і найкращий кінозал в усьому Ірпінському регіоні. Тепер це невеличкий кінозал на другому поверсі ЕКОмаркету. Пізніше в Бучі з’явився кінотеатр «Зоряний», який зараз також перебудований і перейменований у зблокований із супермаркетом «Акваріус».
Зі створенням нового Бучанського району виникла необхідність та підґрунтя поширення нової мережі кінотеатрів. Поінформовані джерела розповідають про наміри «Перуна» після початку роботи першого кінокомплексу в Бучі – відривати нові кінозали по всій Бучанській ОТГ та Бучанському районі загалом.