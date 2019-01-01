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  • Учора, 10:31
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Податкова: Доходи, отримані від надання власною сільськогосподарською технікою послуг з обробітку землі, підлягають декларуванню

Головне управління ДПС у Київській області в межах триваючої кампанії декларування доходів громадян нагадує, що доходи, отримані у 2020 році, мають задекларувати, зокрема, громадяни - власники сільськогосподарської техніки, які здійснюють обробіток землі іншим фізичним особам (оранку, культивування, посів, комбайнування, та інше), і при цьому не зареєстровані як фізичні особи-підприємці (ФОП).
Вказані громадяни мають подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи, та включити в ній суму отриманих доходів до загального річного оподатковуваного доходу й сплатити податок на доходи фізичних осіб.

Доходи від обробітку землі оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 % та військовим збором за ставкою 1,5 %.
Податкова декларація подається до 01 травня 2021 року до податкового органу за місцем реєстрації платника, а суму задекларованих у ній податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору необхідно сплатити до 01 серпня 2021 року.

Дохід, отриманий у поточному 2021 році, підлягає декларуванню у наступному, 2022 році.
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ГУ ДПС у Київській області 
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