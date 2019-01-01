25 територіальних громад Київщини чекають на своїх поліцейських офіцерів

Від 26 квітня на Київщині стартував конкурс на посади поліцейських офіцерів громади.

Взяти участь у конкурсі може діючий поліцейський, атестований співробітник, який має:

- загальний практичний стаж служби в поліції не менше півтора року (не враховується період навчання у закладах освіти та установах первинної професійної підготовки);

- вищу освіту;

- належний рівень фізичної підготовки відповідно до затверджених нормативів;

- посвідчення водія категорії «В» (із наявним практичним стажем керування транспортним засобом відповідної категорії).

Анкети приймаються до 08.00 години 17 травня.