25 територіальних громад Київщини чекають на своїх поліцейських офіцерів

Від 26 квітня на Київщині стартував конкурс на посади поліцейських офіцерів громади.
В процесі децентралізації на території Київщини утворено 69 територіальних громад, з яких до проєкту «Поліцейський офіцер громади» долучилися 47.
Наразі у 6 територіальних громадах області несуть службу 7 поліцейських офіцерів, а з 28 березня відібрано ще 66 кандидатів на посади, які проходять навчання на базі Харківського національного університету внутрішніх справ.
Якщо Ви самостійний і відповідальний, відкритий і комунікабельний, здатний до критичного мислення і вмієте залагоджувати конфлікти – це служба саме для Вас.
- загальний практичний стаж служби в поліції не менше півтора року (не враховується період навчання у закладах освіти та установах первинної професійної підготовки);
- вищу освіту;
- належний рівень фізичної підготовки відповідно до затверджених нормативів;
- посвідчення водія категорії «В» (із наявним практичним стажем керування транспортним засобом відповідної категорії).
Анкети приймаються до 08.00 години 17 травня.
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