» » » Від 1 травня запустять новий автобусний маршрут між Києвом і туристичним об’єктом Добропарк.
  • Учора, 10:11
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Від 1 травня запустять новий автобусний маршрут між Києвом і туристичним об’єктом Добропарк.

На Київщині з 1 травня в тестовому режимі запустять новий автобусний маршрут між Києвом і туристичним об’єктом Добропарк.


Над його розробкою працювали управління туризму та управління пасажирських перевезень Київської облдержадміністрації на прохання мешканців регіону.

«Розробка нових автобусних маршрутів – один із пріоритетних напрямків розвитку інфраструктури та формування інвестиційної політики. Ми використовуємо комплексний підхід під час підготовки пропозицій, спрямованих на забезпечення сталого розвитку нашої області. Переконані, що спільна робота сприятиме вдосконаленню не лише регіонального ринку транспортних послуг, а й соціально-економічної та культурної сфер Київщини», – зазначила заступниця голови Київської облдержадміністрації Тетяна Щербак.




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Київська обласна державна адміністрація 
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