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  • Учора, 16:45
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КМДА дозволила провозити безкоштовно велосипед у Київському метро

Відповідну правку Брагінський Віктор до правил користування КП "Київський метрополітен" підтримали депутати на сесії 22 квітня 2021 року. Незабаром пункт правил 3.5 "Пасажирам дозволяється безоплатне перевезення" має доповнитись абзацем: "спортивного спорядження (лиж, санок, ковзанів. велосипедів тощо) у чохлах або належній упаковці".


Нова редакція правил має набути чинності від 1 вересня 2021 року.

До цього, велосипед у київській підземці можна було провозити за не перевищуючи 200 сантиметрів за сумою трьох вимірів (довжина, ширина, висота) у розібраному вигляді та в чохлі, а також оплативши провезення. Це значною мірою обурювало користувачів велосипедного транспорту і тому можливість провезення велосипеду в метрополітені не користувалася попитом серед пасажирів.


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