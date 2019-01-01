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  • Учора, 17:45
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На Київщині продовжили дії протиепідемічних заходів до 30 квітня

Обласна комісія з питань ТЕБ і НС на Київщині продовжила дії протиепідемічних заходів. Таке рішення було прийнято 22 квітня під час позачергового засідання комісії.


"Ситуація із захворюванням на COVID-19 в нашій області поки що залишається складною. За даними обласного лабораторного центру, тільки за останню добу зафіксовано 877 нових випадків захворювання. Кількість госпіталізації також залишається на високому рівні. Тому комісія прийняла рішення продовжити додаткові протиепідемічні заходи в області ще на тиждень до 30 квітня", – повідомив перший заступник Дмитро Назаренко.


Рішення комісії передбачає продовження до 30 квітня додаткових протиепідемічних дій, прийнятих 2 квітня. А саме окремим територіям Київщини залежно від епідемічного стану:
◾ рекомендувати в залежності від епідемічного стану на окремих територіях рішеннями місцевих комісій з питань ТЕБ і НС призупиняти освітній процес у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти усіх типів та форм власності;
◾ дозволити з урахуванням завантаженості збільшувати або зменшувати кількість громадського транспорту, а також інтервал руху на внутрішньообласних автобусних маршрутах, крім таких годин: із 07:00 по 10:00, із 16:00 до 20:00;
◾ здійснювати перевезення пасажирів у кількості 50%, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу i визначена в його реєстраційних документах;
◾ проінформувати жителів Київщини про зміни в графіках перевезень;
◾ рекомендувати керівникам закладів торгівлі пріоритетне обслуговування з 10:00 до 12:00 людей похилого віку.

Крім того, на території Київщини продовжують діяти всі протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня.
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Київська обласна державна адміністрація 
 #coronavirus
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