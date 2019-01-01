На Київщині продовжили дії протиепідемічних заходів до 30 квітня

Обласна комісія з питань ТЕБ і НС на Київщині продовжила дії протиепідемічних заходів. Таке рішення було прийнято 22 квітня під час позачергового засідання комісії.

Рішення комісії передбачає продовження до 30 квітня додаткових протиепідемічних дій, прийнятих 2 квітня. А саме окремим територіям Київщини залежно від епідемічного стану:◾ рекомендувати в залежності від епідемічного стану на окремих територіях рішеннями місцевих комісій з питань ТЕБ і НС призупиняти освітній процес у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти усіх типів та форм власності;◾ дозволити з урахуванням завантаженості збільшувати або зменшувати кількість громадського транспорту, а також інтервал руху на внутрішньообласних автобусних маршрутах, крім таких годин: із 07:00 по 10:00, із 16:00 до 20:00;◾ здійснювати перевезення пасажирів у кількості 50%, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу i визначена в його реєстраційних документах;◾ проінформувати жителів Київщини про зміни в графіках перевезень;◾ рекомендувати керівникам закладів торгівлі пріоритетне обслуговування з 10:00 до 12:00 людей похилого віку.Крім того, на території Київщини продовжують діяти всі протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня.