Бучанську гімназію перевірили на дотримання умов протидії розповсюдженню COVID-19

Представником Уповноваженого в північних областях Вікторією Пєховою, регіональними представниками Уповноваженого у м. Києві та Київській області Андрієм Вишневецьким та Олександром Яковлєвим здійснено моніторинговий візит до Бучанської Української гімназії з питань дотримання прав дітей на освіту та охорону здоров’я в умовах протидії розповсюдженню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у місті Буча.

Під час моніторингу здійснено перевірку повноти додержання адміністрацією закладу вимог постанови Головного санітарного лікаря України «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) від 22.08.2020 № 50 та наказу МОЗ України «Про затвердження положення про дистанційне навчання» від 25.04.2013 № 466.Варто зазначити, що незважаючи на дистанційну форму навчання, запроваджену у закладі з 24 березня 2021 року для всіх учнів (адже в гімназії здобувають освіту учні 5-11 класів), адміністрація закладу перебувала на робочому місці та всіляко сприяла проведенню моніторингу, надавши безперешкодний доступ моніторам до документів та приміщень для проведення перевірки.Керівництвом закладу вжито заходів щодо організації освітнього процесу у нових умовах. Так, під час дистанційного навчання заклад активно використовує різноманітні платформи для організації навчального процесу: «Моя школа», «Електронний щоденник», «На урок», Zoom, опробовується нова платформа «Єдина школа». Педагогічний колектив підтримує тісні зв’язки з учнями та батьками у Viber. Здійснюється контроль відвідування занять та виконання завдань, засвоєння навчального матеріалу.З метою збереження здоров’я дітей адміністрацією розроблено тимчасовий розклад занять, що дозволяє обмежити час перебування дитини перед монітором при цьому зберігається об’єм надання матеріалу, передбачений шкільною програмою.Керівництвом закладу та педагогами здійснюється моніторинг активності та результативності дистанційного навчання, за результатами якого інформуються батьки. Батьківські збори та педради відбуваються в онлайн форматі, масові заходи не проводяться.Під час моніторингу не виявлено порушень положень зазначених нормативних документів, рекомендації моніторів враховані під час візиту.У ході обговорення результатів перевірки представник Уповноваженого презентувала щорічну доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні за 2020 рік, зазначивши, що її окремі розділи присвячено правам дитини, зокрема:► правам дітей на соціальний захист та виховання в сім’ї;► правам дітей в системі альтернативного догляду;► правам дітей в умовах збройного конфлікту;► правам дітей в системі ювенальної юстиції.