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Про розміри допомоги на санаторно-курортне лікування чорнобильців на 2021 рік

Прийнято рішення щодо встановлення у 2021 році наступних розмірів грошової допомоги для забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, шляхом виплати компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам і закладам оздоровлення та відпочинку:

► особам, віднесеним до категорії 1, ‒ 8 262 грн;
► особам віднесеним до категорії 1, із захворюваннями нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) –25 130 грн;
► дітям, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою, та одному з батьків або особі, яка їх замінює, – 16 417 гривень.

Довідково
Фінансування видатків на соціальне забезпечення постраждалих громадян проводиться в межах коштів, передбачених законами про Державний бюджет України на відповідні роки за бюджетною програмою КПКВК 2501200 „Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.
► на 2021 рік за бюджетною програмою „Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” передбачено 2 570,2 млн грн, що на 403 485,0 тис. грн більше порівняно з 2020 роком;
► на санаторно-курортне лікування постраждалих громадян і дітей з інвалідністю у супроводі одного з батьків ‒ на 113,8 млн грн більше порівняно з 2020 роком.
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www.msp.gov.ua 
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