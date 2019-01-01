Про розміри допомоги на санаторно-курортне лікування чорнобильців на 2021 рік

Довідково

Фінансування видатків на соціальне забезпечення постраждалих громадян проводиться в межах коштів, передбачених законами про Державний бюджет України на відповідні роки за бюджетною програмою КПКВК 2501200 „Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

► на 2021 рік за бюджетною програмою „Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” передбачено 2 570,2 млн грн, що на 403 485,0 тис. грн більше порівняно з 2020 роком;

► на санаторно-курортне лікування постраждалих громадян і дітей з інвалідністю у супроводі одного з батьків ‒ на 113,8 млн грн більше порівняно з 2020 роком.

Прийнято рішення щодо встановлення у 2021 році наступних розмірів грошової допомоги для забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, шляхом виплати компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам і закладам оздоровлення та відпочинку:► особам, віднесеним до категорії 1, ‒ 8 262 грн;► особам віднесеним до категорії 1, із захворюваннями нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) –25 130 грн;► дітям, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою, та одному з батьків або особі, яка їх замінює, – 16 417 гривень.