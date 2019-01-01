Онлайн-нарада керівництва ГУ ДПС у Київській області з керівниками ОТГ Бучанського району щодо організації роботи з наповнення місцевих бюджетів

Податкову службу області на заході представляли заступники начальника ГУ ДПС у Київській області Валерія Буділовська, Олександр Загорський та відповідні фахівці служби. Органи місцевого самоврядування Бучанського району були представлені головами об’єднаних територіальних громад.У заході брав участь начальник управління з питань праці ГУ Держпраці у Київській області Валентин Шаботинський.Під час заходу говорили про резерви наповнення місцевих бюджетів, зокрема, резерви в частині майнових податків та податку на доходи фізичних осіб, обліку та сплаті податків платниками, які ведуть діяльність на території Київської області при їх фактичній реєстрації поза межами регіону.Увагу приділено питанню інвентаризації земельних ділянок та перегляду договорів оренди з урахуванням цільового призначення, а також тимчасовим кодам земельних ділянок.Заступник начальника управління податкового адміністрування фізичних осіб Олександр Лісовол наголосив, що в ході триваючої операції «Урожай» актуальним буде обмін інформацією про використання земельних ділянок без наявності правовстановлюючих документів (договорів оренди земель), використання земель рекреаційного призначення за іншим цільовим призначенням, та земель іншого цільового призначення як сільськогосподарських угідь. Використовуючи вказані схеми землекористувачі занижують, а часом і уникають від плати за землю, а місцеві бюджети недоотримають кошти.Окремим питанням обговорили сплату податків підприємцями-забудовниками.Також під час зустрічі говорили про надходження до місцевих бюджетів акцизного податку з реалізації роздрібної торгівлі підакцизними товарами, про застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку з 1 січня 2021 року.Говорячи про кампанію декларування громадянами доходів, отриманих у 2020 році, заступник начальника управління податкового адміністрування фізичних осіб Анна Топка наголосила на залученні до декларування доходів одноосібників, які обробляють ділянки площею більше 2га та звернула увагу на основні аспекти проведення операції "Урожай".У свою чергу начальник управління з питань праці ГУ Держпраці у Київській області Валентин Шаботинський інформував учасників заходу про загрози, які несе в собі використання нелегальних трудових відносин для найманих працівників та озвучив розміри штрафних санкцій, які застосовуються до роботодавців, у яких виявлено порушення трудового законодавства.