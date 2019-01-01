Бучанський район, статистика COVID-19 за добу: 8 летальних випадків

Дані обласного лабораторного центру за 20 квітня. Всього за добу в Бучанському районі зареєстровано 107, у т.ч. 2 дітей.
м. Буча – 2,
м. Ірпінь – 7,
м. Вишневе – 17,
смт. Бородянка – 4 (з них 1 дитина),
смт. Бабинці – 1,
смт. Клавдієво-Тарасове – 2,
смт. Немішаєве – 2,
с. Крюківщина – 12,
с. Чайки – 10,
с. Шевченкове – 3,
смт. Макарів – 5,
с. Святопетрівське – 9,
с. Софіївська Борщагівка – 7,
с. Білогородка – 11,
с. Дружня – 1, с. Микуличі – 1,
с. Пилиповичі – 1,
с. Бобриця – 1,
с. Гореничі – 1, с. Дмитрівка – 1,
с. Неграші – 1,
с. Петропавлівська Борщагівка – 1 (дитина),
с. Стоянка – 1,
смт. Кодра – 1, с. Комарівка – 1,
с. Мар’янівка – 2, с. Ситняки – 1,
с. Червона Слобода – 1.
Летальні випадки за добу:
Чоловіки:
м. Ірпінь (3), с. Софіївська Борщагівка (1).
Жінки:
м. Ірпінь (4).
м. Буча – 2,
м. Ірпінь – 7,
м. Вишневе – 17,
смт. Бородянка – 4 (з них 1 дитина),
смт. Бабинці – 1,
смт. Клавдієво-Тарасове – 2,
смт. Немішаєве – 2,
с. Крюківщина – 12,
с. Чайки – 10,
с. Шевченкове – 3,
смт. Макарів – 5,
с. Святопетрівське – 9,
с. Софіївська Борщагівка – 7,
с. Білогородка – 11,
с. Дружня – 1, с. Микуличі – 1,
с. Пилиповичі – 1,
с. Бобриця – 1,
с. Гореничі – 1, с. Дмитрівка – 1,
с. Неграші – 1,
с. Петропавлівська Борщагівка – 1 (дитина),
с. Стоянка – 1,
смт. Кодра – 1, с. Комарівка – 1,
с. Мар’янівка – 2, с. Ситняки – 1,
с. Червона Слобода – 1.
Летальні випадки за добу:
Чоловіки:
м. Ірпінь (3), с. Софіївська Борщагівка (1).
Жінки:
м. Ірпінь (4).