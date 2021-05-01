Отримувачам пільг та субсидій: Про оплату житлово-комунальних послуг

Отримувачам пільг та субсидій рекомендуємо переглянути оплату житлово-комунальних послуг, і якщо є погасити всі наявні борги за комунальні послуги станом на 01.05.2021 року.

Що чекає осіб, у яких є борги по оплаті за житлово-комунальні послуги?

За більш детальною інформацією радимо Вам звернутися за телефоном Управління соціальної політики:

Пільги:

+380459749906

+380667356934

Житлові субсидії:

+380459749901

Опалювальний сезон вже завершено, тож в травні 2021 року розпочнеться призначення субсидій та пільг на новий період.Що ж до пільгової категорії населення, у якої буде наявна така заборгованість (340 грн і більше) з оплати житлово-комунальних послуг, то виплата пільги з наступного (неопалювального) сезону буде здійснена лише у грошовій безготівковій формі.