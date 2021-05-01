Отримувачам пільг та субсидій: Про оплату житлово-комунальних послуг

Мешканцям, які користуються субсидіями та пільгами на оплату житлово-комунальних послуг радять здійснити розрахунки з організаціями-надавачами послуг.
Опалювальний сезон вже завершено, тож в травні 2021 року розпочнеться призначення субсидій та пільг на новий період.
Якщо борг за комунальні послуги на 01.05.2021 року сягне 340 гривень і більше (20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) то субсидію не буде призначено. Її призначення можливе лише після погашення заборгованості або укладання договору реструктуризації.
Що ж до пільгової категорії населення, у якої буде наявна така заборгованість (340 грн і більше) з оплати житлово-комунальних послуг, то виплата пільги з наступного (неопалювального) сезону буде здійснена лише у грошовій безготівковій формі.
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Отримувачам пільг та субсидій рекомендуємо переглянути оплату житлово-комунальних послуг, і якщо є погасити всі наявні борги за комунальні послуги станом на 01.05.2021 року.
Опалювальний сезон вже завершено, тож в травні 2021 року розпочнеться призначення субсидій та пільг на новий період.
Що чекає осіб, у яких є борги по оплаті за житлово-комунальні послуги?
Якщо борг за комунальні послуги на 01.05.2021 року сягне 340 гривень і більше (20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) то субсидію не буде призначено. Її призначення можливе лише після погашення заборгованості або укладання договору реструктуризації.
Що ж до пільгової категорії населення, у якої буде наявна така заборгованість (340 грн і більше) з оплати житлово-комунальних послуг, то виплата пільги з наступного (неопалювального) сезону буде здійснена лише у грошовій безготівковій формі.
За більш детальною інформацією радимо Вам звернутися за телефоном Управління соціальної політики:
Пільги:
+380459749906
+380667356934
Житлові субсидії:
+380459749901
Пільги:
+380459749906
+380667356934
Житлові субсидії:
+380459749901
Телефони збережені: ІнфоБот в телеграм: актуальні телефони важливих служб та підприємств.
Телеграм: Буча_Інфо_Бот