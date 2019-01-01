» » » Сьогодні о 13:15 годині гелікоптер політає над Марсом 90 секунд. Трансляція НАСА
  • Сьогодні, 12:42
  • 69
  • 0
+aA | -Aa 

Сьогодні о 13:15 годині гелікоптер політає над Марсом 90 секунд. Трансляція НАСА

"Ровер" Perseverance, що раніше висадився на Марсі випустив маленького гелікоптера Ingenuity.
Сьогодні, 19 квітня о 13.15 за Києвом, коптер здійнить свій перший політ на 90 секунд.



Роботизований гелікоптер - дрон Ingenuity (Геніальність) - зараз перебуває на поверхні Марсу біля марсохода Perseverance (Наполегливість). Одним із розробників дрону є українець Ігор Панченко.
Інженер Ігор Панченко працює у компанії “Аеровайронмент” (Aerovironment) у містечку Семі Валлей в Каліфорнії.

Пряма трансляція НАСА тут:


Трансляція Альфацентаври з перекладом тут


----
Up, up, and away! The Ingenuity #MarsHelicopter​ is set to make history. It will make the first attempt at powered flight on another planet on Monday, April 19. Don’t miss your chance to watch live with helicopter team in mission control beginning at 6:15 a.m. EDT (10:15 a.m. UTC) as they receive the data and find out if they were successful.
1 0

коптер
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
18 квітня, Буча: Вело-фестиваль "Котлета по-київськи"

18 квітня, Буча: Вело-фестиваль "Котлета по-київськи"

спортивні новини
18 лютого НАСА транслює приземлення марсоходу (час о 21:15)

18 лютого НАСА транслює приземлення марсоходу (час о 21:15)

Суспільство
29 липня, Ірпінь: Фешн-шоу Ukrainian Fashion Summer – 2018!

29 липня, Ірпінь: Фешн-шоу Ukrainian Fashion Summer – 2018!

Ірпінський вісник
Над чим працюють комунальні служби?

Над чим працюють комунальні служби?

Бучанські новини
Футбол: До Кубку області...

Футбол: До Кубку області...

спортивні новини
Любов Панченко – жива легенда української творчості

Любов Панченко – жива легенда української творчості

Бучанські новини
Таланти живуть поруч

Таланти живуть поруч

Бучанські новини
На Солнце начался новый 11-летний цикл активности

На Солнце начался новый 11-летний цикл активности

Суспільство
НАСА дает прогнозы на ближайшие 50 лет

НАСА дает прогнозы на ближайшие 50 лет

статті
Eclipse звучить по-новому!!!

Eclipse звучить по-новому!!!

Молодіжне слово
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.