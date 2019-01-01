Сьогодні о 13:15 годині гелікоптер політає над Марсом 90 секунд. Трансляція НАСА

"Ровер" Perseverance, що раніше висадився на Марсі випустив маленького гелікоптера Ingenuity.
Сьогодні, 19 квітня о 13.15 за Києвом, коптер здійнить свій перший політ на 90 секунд.
Роботизований гелікоптер - дрон Ingenuity (Геніальність) - зараз перебуває на поверхні Марсу біля марсохода Perseverance (Наполегливість). Одним із розробників дрону є українець Ігор Панченко.
Інженер Ігор Панченко працює у компанії “Аеровайронмент” (Aerovironment) у містечку Семі Валлей в Каліфорнії.
Пряма трансляція НАСА тут:
Трансляція Альфацентаври з перекладом тут
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Up, up, and away! The Ingenuity #MarsHelicopter is set to make history. It will make the first attempt at powered flight on another planet on Monday, April 19. Don’t miss your chance to watch live with helicopter team in mission control beginning at 6:15 a.m. EDT (10:15 a.m. UTC) as they receive the data and find out if they were successful.