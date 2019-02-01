Надано допомогу дитині, яка застрягла на дитячому майданчику в Ірпені

18 квітня 2021 року до диспетчерської служби 2-ДПРЗ м. Ірпінь надійшло повідомлення про те, що за адресою: м. Ірпінь, вул. Університетська, 2/1 в центральному парку на дитячому майданчику дитина 11 років застрягла ногою на дитячому майданчику та не може самостійно звільнитись.
На місце події було направлено автомобіль САРМ та 4 чоловіка особового складу. По прибуттю було встановлено, що нога дитини заблокована між сходинками дитячої гірки. За допомогою гідравлічних ножиць пожежні-рятувальники звільнили дитину.
На місце події було направлено автомобіль САРМ та 4 чоловіка особового складу. По прибуттю було встановлено, що нога дитини заблокована між сходинками дитячої гірки. За допомогою гідравлічних ножиць пожежні-рятувальники звільнили дитину.