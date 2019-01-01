В Буче откроют клинику "Адонис"

Медицинская группа компаний "Адонис" планирует в 2021 году открыть четыре филиала, сообщил директор по развитию группы Виталий Гирин.
Гирин также сообщил, что "Адонис" до конца 2021 года планирует запустить собственную службу скорой помощи.
"Мы хотим создать службу скорой помощи на четыре машины. У нас развивается концепция клиники полного цикла", - сказал он.
"Адонис" – многопрофильный медицинский центр для взрослых и детей, работает с 1997 года. В настоящее время "Адонис" насчитывает 10 филиалов в Киеве и области, в том числе исследовательскую лабораторию и два роддома.
"В наших планах на 2021 год - открытие четырех филиалов в Киевском регионе: на Подоле, на Софиевской Борщаговке, на Позняках и в Буче. Это все будут многопрофильные клиники, хотя у них будут свои специализации", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
Гирин также сообщил, что "Адонис" до конца 2021 года планирует запустить собственную службу скорой помощи.
"Мы хотим создать службу скорой помощи на четыре машины. У нас развивается концепция клиники полного цикла", - сказал он.
"Адонис" – многопрофильный медицинский центр для взрослых и детей, работает с 1997 года. В настоящее время "Адонис" насчитывает 10 филиалов в Киеве и области, в том числе исследовательскую лабораторию и два роддома.