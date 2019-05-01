Поліція: За хабарі оголошено підозру - двом особам в Ірпені і один в Бучі

Правоохоронці Бучанського районного управління поліції оголосили про підозру трьом особам у наданні неправомірної вигоди

У всіх 3-х випадках працівники групи реагування патрульної поліції за порушення правил дорожнього руху зупиняли водіїв і складали протоколи за ч.2 ст.126 КУпАП. А водії з метою уникнення від відповідальності за даним видом правопорушення, пропонували правоохоронцям хабарі у сумі від п'ятисот і до тисячі гривень, котрі підкладали до службових автомобілів.

За минулий тиждень два випадки запропонованих хабарів працівникам правоохоронних органів зафіксовано у відділі поліції №2 (м.Ірпінь) та один випадок у відділенні поліції №1 (м.Буча) Бучанського районного управління поліції.У всіх випадках поліцейські попереджали порушників про кримінальну відповідальність за дачу хабарів і викликали слідчо-оперативні групи для реагування на події.За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п'ятисот до семисот п'ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження волі на стррк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.Порушникам кримінального провадження оголошено про підозру, справи скеровано до суду.Правоохоронці Бучанського районного управління поліції застерігають водіїв щодо порушення правил дорожнього руху і нагадують про адміністративну та кримінальну відповідальність за протиправні вчинки.