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Рятувальники провели навчальний збір

Рятувальники 2-ДПРЗ (м. Ірпінь) провели навчальний збір за сигналом «ЗБІР-АВАРІЯ»


14 квітня вогнеборці 2-го Державного пожежно-рятувального загону (м. Ірпінь) провели перевірку готовності до дій за призначенням. Вранці пройшов навчальний збір особового складу за сигналом «Збір — аварія», під час якого фахівці відпрацювали схему оперативного оповіщення та збору рятувальників, перевірили їх екіпірування та засоби індивідуального захисту.
Результати навчального збору показали, що особовий склад 2-ДПРЗ (м. Ірпінь) готовий до дій за призначенням і спроможний виконувати поставлені завдання. Після тренувань рятувальники провели нараду та визначили пріоритетні завдання на майбутнє, зокрема: підготовка пожежно-рятувальної техніки та особового складу до весняно-літнього періоду та небезпек, що йому притаманні.
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