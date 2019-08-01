Рятувальники провели навчальний збір

Рятувальники 2-ДПРЗ (м. Ірпінь) провели навчальний збір за сигналом «ЗБІР-АВАРІЯ»

Результати навчального збору показали, що особовий склад 2-ДПРЗ (м. Ірпінь) готовий до дій за призначенням і спроможний виконувати поставлені завдання. Після тренувань рятувальники провели нараду та визначили пріоритетні завдання на майбутнє, зокрема: підготовка пожежно-рятувальної техніки та особового складу до весняно-літнього періоду та небезпек, що йому притаманні.