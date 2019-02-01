Забудовники Ірпеня зливають нечистоти. Чи придатні дві річки для купання?

Ніби вигрібна яма: екологи проінспектували місто Ірпінь

Чаша терпіння мешканців мікрорайону “Синергія” постійно поповнюється нечистотами, які витікають з їхні ж будинків. Ця територія заселилась відносно нещодавно декількома тисячами нових мешканців і новобудови до міської каналізаційної системи так і не підключили. Вже близько 5 років кінцевою точкою для облаштованої там приватної КНС є річка Буча.Подібна ситуація відбувається і на іншому кінці міста, біля новобудов Антона Мирончука. Мешканці б’ють на сполох, адже від наслідків байдужості забудовників та бездіяльності влади постраждає ціле місто.Наслідком відсутності міської каналізації є постійне переповнення приватної КНС та забруднення заплави та річки Буча, яка знаходиться в кількох сотнях метрів від будинків. Постійний сморід змушував людей неодноразово звертатись до місцевої влади з проханням посприяти будівництву та підключенню до центральної міської каналізації. Та скарги людей досі переходять від однієї структури до іншої. На початку цього року “Ірпіньводоканал” навіть пообіцяв розробити проект нової каналізаційної станції.