У селі Галинка син вбив батька

Поліцейські Бучанського районного управління поліції затримали юнака, котрий до смерті побив свого батька
На місце події прибули наряд реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Бучанського районного управління поліції.
Правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили, що смертельні рани 50-річному жителеві Бородянщини наніс його 23-річний син, з яким у потерпілого виникла сварка.
Зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального Кодексу України. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
Суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
10 квітня до чергової частини відділення № 2 (смт. Бородянка) Бучанського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Галинка внаслідок нанесених тяжких тілесних ушкоджень померла людина.
На місце події прибули наряд реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Бучанського районного управління поліції.
Правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили, що смертельні рани 50-річному жителеві Бородянщини наніс його 23-річний син, з яким у потерпілого виникла сварка.
Зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального Кодексу України. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
Суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.