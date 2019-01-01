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У селі Галинка син вбив батька

Поліцейські Бучанського районного управління поліції затримали юнака, котрий до смерті побив свого батька

10 квітня до чергової частини відділення № 2 (смт. Бородянка) Бучанського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Галинка внаслідок нанесених тяжких тілесних ушкоджень померла людина.


На місце події прибули наряд реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Бучанського районного управління поліції.
Правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили, що смертельні рани 50-річному жителеві Бородянщини наніс його 23-річний син, з яким у потерпілого виникла сварка.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального Кодексу України. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
Суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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Бучанське районне управління поліції ГУНП в Київській області 
 кримінал поліція Бородянка
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