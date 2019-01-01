Пласту – 109! Організація святкує день першої присяги в Бучі

В Україні відзначають День Першої Пластової Присяги. 109 років тому кілька пластунів вперше склали свою присягу на вірність Богові та Україні.



14 жовтня у Бучі відкрили Пластовий центр (відео) Читайте також (14 жовтня 2018):

З цього розпочалась історія організації. Другий рік поспіль через пандемію захід відбувається в онлайн-форматі. А його основна мета зібрати 120 тисяч гривень на навчання трьохсот вихователів. Як відзначили свято у Бучанському Пластовому Вишкільному центрі - дивіться в сюжеті.