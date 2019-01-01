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  • Учора, 08:06
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Пласту – 109! Організація святкує день першої присяги в Бучі

В Україні відзначають День Першої Пластової Присяги. 109 років тому кілька пластунів вперше склали свою присягу на вірність Богові та Україні.


З цього розпочалась історія організації. Другий рік поспіль через пандемію захід відбувається в онлайн-форматі. А його основна мета зібрати 120 тисяч гривень на навчання трьохсот вихователів. Як відзначили свято у Бучанському Пластовому Вишкільному центрі - дивіться в сюжеті.



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ІА ПОГЛЯД, www.poglyad.tv 
 Пластовий центр Буча відеосюжет ІА ПОГЛЯД Бучанський район
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