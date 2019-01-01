Бучанський район: статистика COVID-19 за дві доби: Шість летальних випаків

Дані обласного лабораторного центру за 11-12 квітня.
Всього за дві доби в Бучанському районі зареєстровано 217 випадків, у т.ч. 8 дітей.
м. Ірпінь – 73,
м. Буча – 28,
смт. Гостомель – 10,
смт. Коцюбинське – 16,
м. Вишневе – 8,
смт. Макарів – 3,
смт. Бородянка – 7 (з них 2 дітей),
смт. Клавдієво-Тарасове – 5,
смт. Немішаєве – 7,
с. Софіївська Борщагівка – 15, (з них 1 дитина),
с. Блиставиця – 6 (з них 1 дитина),
с. Гореничі – 2,
с. Крюківщина – 1 (дитина),
с. Петропавлівська Борщагівка – 2,
с. Святопетрівське – 2,
смт. Бабинці – 1, с. Здвижівка – 1, с. Нова Буда – 1,
с. Чайки – 2, с. Мотижин – 2, смт. Клавдієво-Тарасове – 2,
смт. Пісківка – 2, с. Білогородка – 2, с. Гнатівка – 2 (з них 1 дитина),
с. Микуличі – 1, с. Борівка – 1, с. Калинівка – 1,
с. Липівка – 1, с. Маковище – 1, с. Ситняки – 1.
Летальні випадки пов’язані з коронавірусом.
Чоловіки:
м. Ірпінь, смт. Коцюбинське.
Жінки:
м. Буча, м. Ірпінь, м. Вишневе, с. Микуличі.
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