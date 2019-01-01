Бучанський район: статистика COVID-19 за дві доби: Шість летальних випаків

Дані обласного лабораторного центру за 11-12 квітня.

с. Софіївська Борщагівка – 15, (з них 1 дитина),с. Блиставиця – 6 (з них 1 дитина),с. Гореничі – 2,с. Крюківщина – 1 (дитина),с. Петропавлівська Борщагівка – 2,с. Святопетрівське – 2,смт. Бабинці – 1, с. Здвижівка – 1, с. Нова Буда – 1,с. Чайки – 2, с. Мотижин – 2, смт. Клавдієво-Тарасове – 2,смт. Пісківка – 2, с. Білогородка – 2, с. Гнатівка – 2 (з них 1 дитина),с. Микуличі – 1, с. Борівка – 1, с. Калинівка – 1,с. Липівка – 1, с. Маковище – 1, с. Ситняки – 1.Чоловіки:Жінки: