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Центр підтримки підприємців Дія.Бізнес відкриється в Бучі

Центр підтримки підприємців Дія.Бізнес відкриється у місті Буча.


Мережа центрів Дія.Бізнес буде об’єднувати не тільки великі міста, але й регіони. Тому що підприємці там мають більше складнощів і проблем через відсутність екосистеми підтримки підприємців.

► Як і в інших центрах Дія.Бізнес, підприємці Бучі зможуть отримувати безкоштовні консультації, відвідувати бізнес-події та навчатися, шукати інвесторів і партнерів. У центрі також працюватиме спеціальна pop-up-локація, де кожен зможе тестувати свій продукт, зібрати відгуки на товар і допрацювати його перед виходом на ринок.
► Центр Дія.Бізнес площею 280 квадратних метрів буде розташований на території одного з житлових комплексів міста Буча.
► Відкриття центру Дія.Бізнес у Бучі заплановане на літо 2021 року.
► Партнер майбутнього центру Дія.Бізнес у Бучі — платформа соціальних проєктів BeCity Anna Strakhovskaya.

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Міністерство цифрової трансформації України 
 Дія.Бізнес Буча Бучанський район
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