Центр підтримки підприємців Дія.Бізнес відкриється в Бучі

Центр підтримки підприємців Дія.Бізнес відкриється у місті Буча.

► Як і в інших центрах Дія.Бізнес, підприємці Бучі зможуть отримувати безкоштовні консультації, відвідувати бізнес-події та навчатися, шукати інвесторів і партнерів. У центрі також працюватиме спеціальна pop-up-локація, де кожен зможе тестувати свій продукт, зібрати відгуки на товар і допрацювати його перед виходом на ринок.► Центр Дія.Бізнес площею 280 квадратних метрів буде розташований на території одного з житлових комплексів міста Буча.► Відкриття центру Дія.Бізнес у Бучі заплановане на літо 2021 року.► Партнер майбутнього центру Дія.Бізнес у Бучі — платформа соціальних проєктів BeCity Anna Strakhovskaya.