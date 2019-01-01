Буча: Зловмиснику, що застрелив собаку, повідомлено про підозру

Правоохоронці Бучанського районного управління поліції повідомили про підозру чоловікові, котрий застрелив тварину.

Місцевий житель повідомив, що 11 лютого невідома особа стріляла у безпритульну собаку біля його будинку.Перехожий рушницею здійснив постріл у безпритульну тварину.Поранену собаку доправили до ветклініки, де їй надавали належну допомогу. Однак у муках, попри дев'ять годин боротьби за її життя, тварина померла.В результаті розшуково-оперативної роботи і проведення численних експертиз, зловмисника знайшли. Ним виявився 45-річний житель м.Буча.У ході санкціонованого обшуку за місцем проживання, правоохоронці вилучили зареєстровану зброю.За фактом жорстокого поводження з твариною відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.Зловмиснику повідомлено про підозру.