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Буча: Зловмиснику, що застрелив собаку, повідомлено про підозру

Правоохоронці Бучанського районного управління поліції повідомили про підозру чоловікові, котрий застрелив тварину.


Місцевий житель повідомив, що 11 лютого невідома особа стріляла у безпритульну собаку біля його будинку.
Перехожий рушницею здійснив постріл у безпритульну тварину.
Поранену собаку доправили до ветклініки, де їй надавали належну допомогу. Однак у муках, попри дев'ять годин боротьби за її життя, тварина померла.
В результаті розшуково-оперативної роботи і проведення численних експертиз, зловмисника знайшли. Ним виявився 45-річний житель м.Буча.
У ході санкціонованого обшуку за місцем проживання, правоохоронці вилучили зареєстровану зброю.
За фактом жорстокого поводження з твариною відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.
Зловмиснику повідомлено про підозру.



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Бучанське районне управління поліції ГУНП в Київській області 
 поліція
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