У Ворзелі на ходу загорівся автомобіль

8 квітня о 09 год. 28 хв. на пункт зв’язку 36 державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь надійшло повідомлення про загоряння транспортного засобу за адресою: сел. Ворзель, вул. Курортна, 37.

Отримавши повідомлення, на місце події були направлені відділення 35-ДПРЧ м. Буча та 52-ДПРП сел. Ворзель. По прибуттю на місце виклику встановлено, що вогнем охоплений легковий автомобіль, постраждалих немає.О 09:40 пожежу було локалізовано, а о 10:07 ліквідовано повністю за допомогою 1 ствола «Б».Загалом на місці працювало 6 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки. Причина загорання та збитки від пожежі наразі встановлюються.