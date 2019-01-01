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У Ворзелі на ходу загорівся автомобіль

8 квітня о 09 год. 28 хв. на пункт зв’язку 36 державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь надійшло повідомлення про загоряння транспортного засобу за адресою: сел. Ворзель, вул. Курортна, 37.


Отримавши повідомлення, на місце події були направлені відділення 35-ДПРЧ м. Буча та 52-ДПРП сел. Ворзель. По прибуттю на місце виклику встановлено, що вогнем охоплений легковий автомобіль, постраждалих немає.
О 09:40 пожежу було локалізовано, а о 10:07 ліквідовано повністю за допомогою 1 ствола «Б».
Загалом на місці працювало 6 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки. Причина загорання та збитки від пожежі наразі встановлюються.

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Ірпінський МВ ГУ ДСНС 
 пожежа Ворзель
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