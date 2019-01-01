Турецька компанія в Бучанському районі побудує нову дорогу

Турецька компанія Özaltın Holding готова побудувати в Бучанському районі нову дорогу і вкласти в неї три мільярди гривень.

«Спільно ми дали старт серйозній справі – будівництву нової дороги в Бучанському районі протяжністю 16,5 км. Це масштабна ініціатива. Попередня вартість робіт складає 3 млрд грн інвестицій. Тож з боку обласної влади створимо для інвестора максимально комфортні умови роботи», – говорить Володін.

. Уздовж дороги буде облаштована відповідна інфраструктура, Зокрема, інженерний коридор з якісними мережами водопостачання та водовідводу.